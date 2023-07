„Kifigurázza más életének a munkáját” – Bochkor Gábor újabb celebháborút robbantott ki

Bochkor Gábor most emberére akadt a fiatal influenszer Olivia személyében, aki a TikTokon kérte ki magának a rádiós szavait, sőt még ketrecharcra is kihívta. De ne szaladjunk ennyire előre! Minden ott kezdődött, hogy Bochkor a Retro Rádióban az egyik hazai ruhamárkáról beszélt, és azt is megemlítette, hogy a tulajdonosok milyen rossz nevet választottak. Persze ez eljutott az illetékesekhez is, akik felháborodását Olivia tolmácsolta.

Bochkor Gábort egy fiatal lány hívta ketrecharcra – Fotó: Bors

Olyan rossz név az a Griff, mondd már meg nekik, ha bárkivel is beszélsz. Te vennél valaha egy Griff kabátot?

– hangzott el a minap a Retro Rádió reggeli műsorában, amivel a jelenlévők egyet is értettek, és gyorsan lezártnak tekintették a témát. Nem úgy, mint a márka tulajdonosai, akik mérgükben a TikTokra csináltak egy videót és kérték számon Bochkort.

„Szeretnénk kérni tőled egy nyilvános bocsánatkérést”

Olivia félelmet nem ismerve, közel 120 ezer követője előtt kérte számon Bochkort. Elmondta, mennyire nem volt szép tőle, hogy a nyilvánosság előtt beszélt ilyen formában a márkáról, tekintve, hogy a családnak az élete munkája volt felépíteni a brandet. A lány még arra is kitért, hogy szeretne nyilvános bocsánatkérést a rádióstól, de ha ez nem valósul meg, akkor viccesen megjegyezte: ketrecharcra is kihívja a hírességet.

„Bochkor Gábor, ez nem volt szép! Először is nagyon sajnálom, hogy nem tetszik neked a Griff név, ez természetesen szubjektív dolog, mint a reggeli pólóválasztásod. Annyira mondjuk mégsem lehet rossz, hiszen az elmúlt 37 évben több mint 300 ezer kabátot adtunk el. Hiába ti nem vennétek, sokan vettek. (...) Nemcsak engem és a vásárlóinkat bántottad meg, hanem a családomat is, akik 37 év kőkemény munkájával érték el ezt, ezzel a »rossz« névvel.”

Én tényleg nem értem, hogy mi értelme van annak, hogy egy ilyen nagy nyilvánosságnak örvendő ember kifigurázza más életének a munkáját. Mi szeretnénk kérni tőled egy nyilvános bocsánatkérést, vagy hogyha ezt nem szeretnéd, akkor a mai trendeket követve szeretnélek kihívni egy ketrecharcra

– fogalmazott a fiatal lány, aki valószínűleg nem számított válaszra. Ellenben kapott!

Nem kér bocsánatot

Csütörtök reggel mindenkit az tartott lázban, hogy vajon bocsánatot kér-e Bochkor Oliviától és családjától. Nos, a válasz: nem! A rádiós kitart a véleménye mellett, ellenben szívesen megvendégelik a fiatal lányt a stúdióban.

Olivia, drága! A helyzet az, hogy tökre értelek, de a véleményemet nem fogom megváltoztatni, hiszen abból egyfajta van, nem lehet megvásárolni és kicserélni egy másikra. Azt is megértem, hogy ez egy családi vállalkozás, nagyon sikeresek vagytok, illetve igazad van abban, hogy ott vagytok a piacon ezer éve. Az, hogy nekem a név nem tetszik, azon vitatkozhatunk, mehetünk harcolni is, de ezért nem tudok bocsánatot kérni. Úgyhogy Olivia, gyere be, meghívunk egy kávéra, veszek neked bármit az automatából, és megbeszéljük

– mondta Bochkor.