Bochkor Gábor így reagálna Sáfrány Emese helyében: „Váltig tagadnék!”

Bochkor Gábor reggeli műsorában a felnőttfilmes sztárok álnevei kerültek szóba. A műsorban kiemelték az egykor Aleska Diamond művésznevet viselő Sáfrány Emesét. A csinos nő rég maga mögött hagyta a felnőttfilmes világot, azóta a légtornában teljesedett ki, s felelősségteljes anyuka lett, aki dicséretes körültekintéssel és tudatossággal neveli hamarosan második életévét betöltő kisfiát, Nolent.

Emese maga mögött hagyta a múltját, de tudja, hogy kisfiát szembesíteni fogják majd vele Fotó: Bors

Bár a múltjáról már nem szívesen beszél, néhány hete kivételt tett, mint mondja: először és utoljára foglalkozik nyilvánosan azzal a témával, hogy vajon mit fog szólni a kisfia, ha megtudja, mivel kereste egykor a kenyerét. Hosszú posztjában arról írt, hogy ő maga fogja elmondani Nolennek a tényeket, s felkészíti rá, hogyan reagáljon arra, ha ezzel bántják majd őt a társai.

A megosztó, kényes téma azóta is foglalkoztatja a közvéleményt, nem csoda, ha ma reggel Bochkor Gábor rádióműsorában is ezt taglalták.

A műsorvezetők egyetértetek, hogy általános iskolában már elkezdődhet a beszólogatás. De felmerült a kérdés: „Egy hat-hét éves gyerek egy ilyet honnan tud meg?”

„Onnan tudja meg, hogy apa viszi Sárikát az első osztályba, látja, hogy »Frau Diamond«, azaz Emese is viszi a kisfiát, felismeri, apuka visszaemlékszik a saját fiatal korából azokra a DVD-kre. Otthon, vagy a haverjának elmondja, hogy: képzeld, ki jár hozzánk. A gyerek ezt hallja, az interneten kikeresi. Az információ meg is van. A gyerek kegyetlen, a gyerek bánt. Betalálja Emese kisfiát” – vezette végig a folyamatot Bochkor, aki társával, Lovász Lászlóval szerepjátékban elő is adta, hogyan lehetne szülőként egy hétévesnek elmagyarázni egy ilyen helyzetet. Az improvizálás persze viccelődésbe fullad, s komolyra váltva sem igazán tudtak jó megoldást találni.

A népszerű rádiós leszögezte: ha a gyermeke egyszer azzal menne haza, hogy a társai szembesítették egy pikáns videóval, amin ő a főszereplő, így reagálna:

Tagadok! Az nem én vagyok, az nem apa! Váltig tagadnék! Akkor is tagadni, ha a személyi igazolványommal csináltam a filmet!

Lovász László leszögezte, ő ebben a helyzetben inkább őszinte lenne!

„Ne már, tagadni, tagadni? Mint a megcsalásos sztorikban, ott is: tagadni, tagadni” – mérgelődött Laci, mire Bochkor rákontrázott:

„Abban is így van, tagadni végig!” – szögezte le a rádiós.