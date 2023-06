„A lábak már vékonyak” – komoly edzésbe kezdett Mészáros Norina

Hiába a sok bók és dicséret, Mészáros Norina még közel sem elégedett az alakjával. A csinos híresség 2021 tavaszán adott életet kislányának, s bár gyorsan visszanyerte a formáját, a várandóssága után maradt egy-két pluszkiló rajta.

Mészáros Norina még szeretne pár zavaró kilótól megszabadulni Fotó: Szabolcs László

Mint kiderült, Norinát rendkívül zavarja ez a „felesleg”, ami főként a felsőtestén maradt. Ellenben a lábaival már elégedett, amik mint írja: vékonyak!

A lábak már vékonyak, meg fentről is fogytam már sokat, de még nem az igazi a felsőtest. Nem szeretem, hogy oda hízok, bár, aki lentre hízik, az azt nem szereti. Sehogy sem jó…

– fogalmazott az Instagram-oldalán a sztármami, akinek betegsége után is fontos szerepe volt a sportnak, hiszen sok nehézségen segítette át...



Fájdalomból és könnyekből nem volt hiány

Az utóbbi években a poklok poklát élte át Young G Béci és Mészáros Norina. A csinos sztáranyukánál méhnyakrákot diagnosztizáltak, s nem sokkal kislánya születése után el kellett távolítani a méhét, így már nem lehet többet gyereke. Sajnos a rappert sem kerülték el a betegségek: évek óta küzd egy autoimmun ízületi gyulladással, ami komoly fájdalmakat okoz neki a mindennapokban.

„Azelőtt kezdődött, hogy Norinát megismertem, akkoriban durvult be igazán, mikor összejöttünk. Norina már akkor is nagyon keményen helytállt: volt, hogy ő segített ki az ágyból, én pedig vécére is csak mankóval tudtam menni. Borzasztó fájdalom volt az ízületeimben, a lábamban, kezemben” – mondta korábban Béci, aki a sok rossz tapasztalásból megtanulta, mekkora érték az egészség.

Megtanultunk odafigyelni az egészségünkre. Rájöttünk arra, hogy nincs annál fontosabb. Az elmúlt időszakban rá kellett ébrednünk, hogy vigyáznunk kell egymásra

– tette hozzá a rapper.