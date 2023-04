Young G visszaszólt azoknak, akik a külsejét kritizálják

Igazán példaértékű Rácz Béla, azaz Young G Béci, és felesége, Rácz-Mészáros Norina házassága. A sztárpár komolyan vette az esküt, miszerint kitart egymás mellett egészségben-betegségben.

Fotó: Szabolcs László

Kislányuk, Rebeka születése idején Norina komoly betegséggel küzdött, s most nyíltan beszéltek arról, hogy Béci sincs jól.

Évek óta küzd a betegséggel

A rapper a Ripost-nak beszélt arról, hogy már több mint hat éve gyötrik erős ízületi fájdalmak, és pikkelysömör is.

„Azelőtt kezdődött, hogy Norinát megismertem, akkoriban durvult be igazán, mikor összejöttünk. Norina már akkor is nagyon keményen helyt állt: volt, hogy ő segített ki az ágyból, én pedig vécére is csak mankóval tudtam menni. Borzasztó fájdalom volt az ízületeimben, a lábamban, kezeimben. Bár azóta sokat javult a helyzet, ez az alapfájdalom folyamatosan jelen van, már szinte hozzá is szoktam” – nyilatkozta a lapnak a rapper.

Béci segít a sorstársain

„Több mint öt éve szedek szteroidokat és különböző gyógyszereket. Három éve javasolta az orvosom, hogy hagyjam el ezeket a gyógyszereket, azóta várom, hogy megkapjam a biológiai terápiát, amit most végre megkezdhettem. Ez államilag támogatott kezelés, nem adják csak úgy oda. Előtte rengeteg másik gyógyszert ki kellett próbálnom, hátha azok hatnak" − magyarázta a lapnak Béci, aki nagyon sok üzenetet kap sorstársaitól. Mint mondja, huszonéves fiataloktól kezdve az idősebb korosztályig, sokan üzennek neki, tanácsát és tapasztalatait kérve a betegséggel kapcsolatban, ő pedig minden üzenetre válaszol és segít.

„Rengeteg mocskolódó kommentet kaptam"

A jelenlegi gyógyszere ugyan segít a fájdalmon, de szintén kellemetlen mellékhatással jár:

„Víztartó hatása van, emiatt puffadok, meghíztam, úgynevezett holdfejet csinált nekem. Rengeteg mocskolódó kommentet kaptam a megváltozott külsőm miatt, azzal dobálóznak, hogy biztos iszok vagy drogos vagyok. Sokáig figyelmen kívül tudtam hagyni a hozzászólásokat, de idegesít az idegen kommentelők tudatlansága. Ahogy egyik kedvenc rapperem, Tupac Shakur mondja, »Ha egy mérföldet sétálhatnál a cipőmben, te is őrült lennél.«, tehát: ne ítélkezz, amíg nem ismersz!”

Vitathatatlan, hogy ahhoz, hogy ilyen jól viselje a megpróbáltatásokat, Bécinek szüksége vagy egy erős társra, Norina személyében pedig ezt megtalálta.

„Más kapcsolatok már attól tönkre mennek, hogy a testiség kicsit megkopik."

Mi nagyon egymásra vagyunk hangolva, ezek csak közelebb hoznak minket. Egy életre rendezkedtünk be Norinával.

Hiába veszekszünk sokat, mindig kimondjuk a problémánkat, és ha ezen duzzogunk is egy ideig, utána megfontoljuk egymás szavait és megpróbálunk megoldást találni. Hiába van gyermekünk, nem hagyjuk, hogy a romantika kikopjon, sokat randizunk, újra és újra próbáljuk elcsábítani egymást” − árulta el a Ripost-nak a rapper.