Ezzel tették hivatalossá Marics Petiék: özönlenek a gratulációk

Marics Peti és Valkusz Milán meghódították az egész országot. Hirtelen a semmiből robbantak be, mára pedig már olyannyira ismertté váltak, hogy senki nem tud elmenni mellettük az utcán úgy, hogy ne kérjen egy közös fotót. Úgy tűnik, nincs megállás: folyamatosan jönnek ki a dalaik, mindegyik ízig-vérig sláger, éppen most pedig legújabb klipjükkel debütáltak. Mutatjuk!

Marics Peti állandó pörgésben van / Fotó: Bors

Arról a Bors számolt be tegnap, hogy a rajongók aggódnak Marics Petiért és Valkusz Milánért, sokak szerint ugyanis túl gyors tempóban dolgoznak. Milán és Peti is elmondta, hogy hamarosan megjelenik a legújabb videóklipjük, ezután pedig hetente jönnek ki az új dalok. Így tehát három hét alatt három új dallal ismerkedhetünk meg. Ennek egyfelől nagyon örülünk, hiszen mindenki odáig van a fantasztikus zenéiktől: egészen biztos, hogy tőlük fog kikerülni a 2023-as év nyári slágere, ugyanakkor aggódnak is a rajongók. Attól tartanak, hogy hosszú távon ártani fog nekik ez a gyors tempó, és előbb-utóbb kiégnek.