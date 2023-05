„Az életemért küzdöttem" – egészségügyi problémájáról vallott Marics Peti

Istenes Bence műsorának, az IstenEst-nek legújabb adásában a vendégek ismét oldott hangulatban mulattatták egymást és a közönséget. Bence, mint az est házigazdája, mindent meg is tett annak érdekében, hogy mindenki jól szórakozzon, így a nem egészen háromnegyed órás részben a csipszevőversenytől, a rezgő fogyasztógépen éneklésen keresztül egészen a komoly témákig, mindenre jutott idő. Még arra is, hogy a rég nem látott Marics Peti több, nem akármilyen egészségügyi titkáról rántsa le a leplet. Nem is egyről, rögtön kettőről!

Marics hozta a formáját, és többször kínos helyzetbe került a forgatás alatt Fotó: Nagy Zoltán

„Olyat erőlködtem…”

A Sztárban Sztár zsűrijeként is országos ismertséget szerzett Maricsról azt gondolhatnánk, hogy a nyilvánosságon keresztül szinte már megismertük. Nos, Petinek van, volt még takargatnivalója…! És igen, van az a pillanat, amikor még a legnagyobb Marics-fanatikus is valószínűleg belepirul Peti beszólásaiba. Így történhetett ez most is, amikor Peti nem várt választ adott arra a kérdésre, miért is van napszemüvegben

Két napja olyat erőlködtem a WC-n, hogy elpattanhattak a szemem körül valami erek, ettől pedig olyan a szemem, mintha kiütések lennének rajta. Az életemért küzdöttem, tesó!

– avatott be minket váratlanul Peti a titkaiba.

Kínos dolgokat mesélt el magáról Marics Peti Fotó: Szabolcs László

Kínos fertőzés

Fel sem ocsúdtunk az előzőekből, a fiúk máris kiverték a biztosítékot újra. Kiderült, hogy Marics Peti még egy nagyon kellemetlen fertőzéssel is küzd. Erre akkor derült fény, amikor Bence és Peti csipszevőversenybe kezdtek, hogy fokozzák a jókedvet, és számolták, ki mennyi csipszet tud betömni a szájába. Az énekes ekkor szólta el magát a vírusos fertőzéséről…

Herpeszem is van, gyerekek!

– hangzott el, majd kínos csönd következett, de a versenyt végül mégis Peti nyerte, a fájó, bizonyára kellemetlen és vírusos szájbetegsége ellenére. Ugyanis legalább dupla mennyiségű burgonyaszirmot tudott a szájába tömködni, mint versenytársa. Ráadásul bejelentették, hogy a félig megrágott, szalvétába köpdösött, herpeszes csipszeket a fiúk árverésre fogják bocsátani. Pfúj!

Édesapja is leégette az adásban Maricsot Fotó: Bors

Maricsot apja is leégette

A kellemetlen helyzetek sorának itt sajnos még nem volt vége, hiszen Marics Peti észrevette telefonján, hogy az édesapja hívja. Valkusz Milán, Peti zenekari társa, jóbarátja pedig fel is vette a telefont. Az apuka valóban a vonal végén volt, de arra nem számíthatott, hogy többszáz ember fogja hallani, amit mond. Istenes Bence kapva kapott is az alkalmon és bekérdezett!

– Petiről tudunk majd beszélni egy pár mondatot? A Marics neveléséről, viselkedéséről? – hangzott a kérdés sebtében. A válasz sem késlekedett:

A viselkedése az kritikán aluli, úgyhogy arról nem akarok beszélni!

– vágta rá István, Marics Peti édesapja viccelődve…