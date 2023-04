Ennek itt a vége! Váltott Istenes Bence

Rengeteg kritikát kapott internetes műsorának legújabb adása miatt Istenes Bence. A műsorvezető most egy Instagram-videóban köszönte meg azt a sok üzenetet, amit kapott. Rajongói ugyanis kedvesen írták meg neki, hogy bár bírják a műsort és Istenes Bencét is, de mi volt az, ami most nem tetszett nekik.

Fotó: Oroszi Beáta

Meghallottam, amiket írtatok, köszönöm szépen! Sok dologgal egyet is értek

– mondta Istenes Bence, aki úgy érzi, folyamatosan fejlődött a műsora. Egyre több embert kezdett el felvenni maga köré, lettek szponzorok stb…

Ezekkel a lépésekkel nyilván szintet kellett lépni. Az én igényem is nyilván változott, hiszen 35 éves, kétgyermekes édesapa vagyok. Az, hogy félrészegen egy tangában p.csöket rajzolunk, az már hosszú távon nem elégítene ki engem. Igényem van arra, hogy néha normális témákról beszéljünk, néha elmondjuk mélyebben a gondolatainkat, az életfilozófiánkat, a céljainkat. Nem akarok komolykodni, nem is az én műfajom, de az, hogy néha normálisan elmondjuk a véleményünket és az adás legyen szerkesztett, én ezeket szeretem

– mondta a műsorvezető.