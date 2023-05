Te tudtad ezt? Ez a közös Tóth Andiban és Marics Peti új barátnőjében

Egyre biztosabb, hogy Marics Peti szíve ismét foglalt a Tóth Andival való viharos szakítása után. Az elmúlt hetekben már arról szóltak a pletykák, hogy egy színésznő csavarta el a fiatal srác fejét, akinek szépsége egyébként Andiéval vetekszik. Arról nem is beszélve, hogy ő is piszkosul tehetséges: többek között a Rising Star című műsorban is szerepelt, számos magyar sorozatban játszott, jelenleg pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja. Ám azt kevesen tudják, hogy Peti új barátnőjét és Andit egy közös munka is összeköti...

Fotó: Bors/Instagram

Kovács Gyopár és Tóth Andi már Marics Peti előtt is ismerték egymást

Nevezetesen Kovács Gyopár három évadon (4–6) keresztül játszott a Holnap tali! című ifjúsági sorozatban, melyben Hornok Rozit személyesítette meg. Ugyanebben a produkcióban kapott szerepet Tóth Andi is, aki az ötödik szériában Laraként mutatkozott be. Bárhogy is nézzük, a két szépség a forgatások alkalmával biztos, hogy találkozott egymással, sőt az is lehet, hogy akár néhány szót is váltottak. Ekkor még biztosan nem gondolták, hogy egyszer majd ugyanaz a férfi lesz az életük egyik fontos szereplője.

De még tudjuk fokozni a helyzetet, hiszen nem csak Gyopár és Andi ismerkedett meg a sorozat forgatása alatt. A hatodik évadban Marics Peti is csatlakozott a stábhoz Márkként, azaz új barátnőjével már akkor jóban lehettek. Már csak az a kérdés, mikor vállalják fel a nyilvánosság előtt is a kapcsolatukat?!

A barátok előtt nem titkolóznak

A Bors Gyopár egyik kollégájától úgy értesült, hogy a barátok előtt már büszkén vállalják a szerelmüket a fiatalok. Legutóbb együtt érkeztek meg egy születésnapra, ahol az érzelmeiknek sem szabtak határt.

Egy közös ismerősünk szülinapjára elhozta Petit is. Nagyon jól érezték magukat együtt, nekem úgy tűnt, nagyon szerelmesek...

– súgta meg a neve elhallgatását kérő ismerős a Borsnak, ám nem csak a baráti összejövetelen tették együtt tiszteletüket. Úgy hírlik, hogy Peti még egy színházi előadásra is beült, hogy a nézőtérről csodálja meg kedvesét.

„Nagy téma volt bent hátul, amikor Peti eljött megnézni a színdarabot...” – tette hozzá az informátor, akinek szavait alátámasztja Marics Peti is, hiszen maga említette meg korábban egy podcastben, hogy megnézte az Aranylakodalom című színdarabot.