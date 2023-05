Gyönyörű színésznőt vesz feleségül Marics Peti – Fotó

Alighogy szakított egymással Tóth Andi és Marics Peti, a ValMar énekesét máris azzal vádolták meg, hogy a szíve újra foglalt. Elsőként egy modellel hozták szóba, majd nemrég a képbe került egy színésznő is, aki nagy eséllyel lehet a befutó, hiszen Peti folyamatosan lájkolgatja a fotóit, ráadásul szerepelni fog a ValMar legújabb klipjében is – írja a Bors.

Kovács Gyopár lehet Marics Peti új barátnője (Fotó: Szabolcs László)

Tóth Andi hasonmása

Ahogy azt a Bors megírta, Peti fejét feltehetőleg Kovács Gyopár csavarta el, aki többek között a Rising Star című műsorban is szerepelt, számos magyar sorozatban játszott, jelenleg pedig a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház tagja. Ám nem csak a tehetségével vívta ki az emberek figyelmét, a szépsége is említésre méltó. Éppen ezért sokan Tóth Andihoz hasonlítják...

Ezek után pedig érthető, hogy Marics Peti figyelmét is felkeltette. Legalábbis a rajongók szerint, akik már gratulációikat is kifejezték a fiataloknak, bár akadtak olyanok is, akik élből elutasítják a két sztár románcát.

Annyira gázak vagytok Petivel. Épphogy két hónappal a szakítás után összejöttök, aztán veled is ugyanazt a stratégiát játssza. Lájkolja folyamatosan a képeid, hajbókol. Most ti lesztek együtt férj és feleség a klipekben. Igazából nevetséges, hogy összejössz egy olyan sráccal, aki eddig másba volt halálosan szerelmes. Nem gondolod, ugye, hogy ilyen gyorsan túl van és teljes szívéből téged szeret?!

– olvasható Gyopár oldalán, amelyet egyébként Tóth Andi nevével és fotójával írt egy fanatikus rajongó.

Kamerák előtt házasodnak

Mint kiderült, Peti nemcsak az Instagramon lájkolgatja a fiatal lányt, de a ValMar klipjében is szerepel majd. A Bors információja szerint a videóban ő játssza Peti menyasszonyát, és a boldogító igent is kimondják majd. Ezt támasztja alá az énekes fotója is, amit nemrég posztolt az Instagram-oldalán. A barátai körében áll szmokingban, Milo pedig le is lőtte a poént, hogy ez egy esküvői felvételhez készült. Emellett Gyopár a forgatások napján menyasszonyi sminket kapott, s a klipet gyártó céget is megjelölték a posztban.

Eddigi kedvenc menyasszonyismink-verzióm az új kedvenc arcomon

– írta a fotóhoz a sminkmester, míg egyesek azt találgatják, hogy Andi mit fog szólni, ha meglátja a végeredményt...

Gyopár és Peti férj és feleség lesz az új klipben... Andi nem fog repesni az örömtől, az tuti

– fogalmazott valaki.