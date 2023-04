Cserhalmi György is játszik Tilla új filmjében

Egyik (ha nem a) kedvenc színészével, Thuróczy Szabolccsal forgat Tilla. A TV2 műsorvezetőjének eddig minden mozifilmjében szerepelt a színész, így a 2008-as Pánikban, a 2011-es Csicskában és a 2016-os Tiszta szívvelben is. A most készülő És mi van Tomival? című alkotásból sem hiányzik Thuróczy, aki mellett további nagy nevű alkotók is igent mondtak Tillának.

Fotó: Gabe

A rendező Instagram-oldalán közzétett csütörtöki bejegyzésből ugyanis kiderül: az új moziban szerepet vállalt a Jászai Mari-díjas Újlaki Dénes és a nemzet színésze, Cserhalmi György is!

Utóbbi azért is izgalmas és örömteli hír, mert a művész kapcsán a legutóbbi, tavaly tavaszi hír az volt, hogy a Radnóti Színházban vele tervezett Antigoné végül nélküle került színpadra, s a Cserhalmi Györgynek szánt Teiresziasz szerepét más sem kapta meg.

S hogy miről szól Tilla készülő új filmje?

„Egy nem ivó alkoholistának a világáról szól, tulajdonképpen egy alkeszfilm”

– válaszolta a kérdésre egy korábbi beszélgetés során a rendező, aki egy barátjával, az alkoholistákkal, függőkkel foglalkozó dr. Kapitány-Fövény Máté klinikai szakpszichológussal közösen írta a forgatókönyvet.

„Saját tapasztalataimból, az ő munkahelyi élményeiből, szakmai tudásából meg a színészek történeteiből raktuk ezt össze. A leszokás folyamata nem egy könnyű dolog. Ez egy hosszan tartó, soha véget nem érő, állandó küzdelem” – mondta Tilla, aki bevallotta, anno neki is voltak alkoholproblémái, ez a film is a feldolgozásnak egy állomása.