„Tíz percig sírtam a zuhany alatt” - Visszavonul a Bundesliga magyar sztárja

Szokatlanul korán, már 30 évesen visszavonul a profi labdarúgástól Niklas Süle. A magyar apától, de Frankfurtban született, 49-szeres német válogatott védőóriás 2013-tól 2017-ig nevelőegyesületét, a Hoffenheimet erősítette, majd a Bayern Münchennél (2017-22) érte el a legnagyobb sikereit, azóta pedig a Borussia Dortmundot erősítette – mígnem áprilisban éppen egy hoffenheimi meccsen súlyos térdsérülést szenvedett.

Miután Süle 2014-ben még hoffenheimiként, majd 2019-ben a bajoroknál már elszenvedte a futballisták egyik legkegyetlenebb sérülését, a harmadik keresztszalag-szakadástól rettegve lélekben megjárta a poklot.

– Miután a doki elvégezte az úgynevezett fióktesztet (a térdízületi sérülések gyors ortopédiai vizsgálata – a szerző), a fejét csóválva ránézett a masszőrünkre, aki ugyanígy tett,

bementem a zuhanyozóba és tíz percig sírtam. Abban a helyzetben biztos voltam benne, hogy újra elszakadt a keresztszalagom.

Amikor a másnapi MRT-vizsgálat után jó hírt kaptam (nevezetesen, hogy mégsem szakadt el), már ezer százalékig biztos voltam abban, hogy ennyi volt. Nem tudtam szörnyűbb érzést elképzelni, mint hogy már várom a karrierem utáni időszakot – hogy független lehessek, nyaralhassak, a gyerekeimmel tölthessem az időm –, de előbb még meg kelljen birkóznom a harmadi keresztszalag-szakadásommal is – emlékezett vissza a döntése okára Niklas Süle, aki mindkét előző alkalommal több mint fél évet, 27-27 meccset volt kénytelen kihagyni, de az utóbbi években mind több kisebb sérülés is hátráltatta (a Borussiánál összesen 49-szer dőlt ki hosszabb-rövidebb időre, ebben a szezonban csak 12-szer, összesen 629 játékpercre lépett pályára).

"Nehéz szívvel közlöm, hogy véget ér az utam a profi labdarúgásban. Sosem volt számomra csak egy játék – az életemet jelentette, a szenvedélyt és a legnagyobb kihívást. Örökké különleges helyet foglal majd el a szívemben minden pályán töltött pillanat, minden győzelem és minden vereség, mint ahogy minden támogatás is tőletek, szurkolóktól. Hálás vagyok minden csapatomnak, minden játékostársamnak, minden edzőmnek és minden drukkernek, akik kísértek az utamon. A testem sajnos az utóbbi években megmutatta a határaimat, és sok nehéz döntés után itt az ideje búcsút vennem. Köszönöm a szeretetet, a tiszteletet és a felejthetetlen szurkolásotokat. Nem a labdarúgástól szakadok el, csak a pályától" – üzente Süle a közösségi oldalán.