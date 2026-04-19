„Nehezen találom a szavakat” – tüntettek a magyar szurkolók, kirúgták az edzőt

Az élvonalból szombaton kiesett Diósgyőr menesztette a csapat vezetőedzőjét. Nebojsa Vignjevictől a Debrecen elleni szombati, 5-0-s vereséget követően köszöntek el.

Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0-5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen

– indokolta a döntést Vincze Richárd sportigazgató a klub honlapján.

A diósgyőri szurkolók tüntettek

A szurkolók is rosszul viselték az ötgólos kudarcot, hiszen a Diósgyőr egészen elképesztő összezuhanást produkált tavasszal. A miskolci csapat mindössze egy bajnokit tudott megnyerni, emellett hét vereség és négy döntetlen a mérlege. Szombaton a drukkerek, a lefújás után, tüntettek a játékosok ellen, a „Vedd le a mezt” rigmust skandálták, azonban a diósgyőriek ennek nem tettek eleget, inkább az öltözőbe vonultak.

Nehezen találom a szavakat. Csapatkapitányként sokszor csak kívülről tudtam segíteni a csapatot, ezért van bennem most némi személyes sértettség is. Ez elképesztően fájó, de van még három meccsünk, becsülettel kell tennünk a dolgunkat. Most már mindenki csak a becsületéért játszik, mert eddig kellett volna megmutatni

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Holdampf Gergő, a Diósgyőr csapatkapitánya, akit az Origo idézett.

A Diósgyőr Vladimir Radenkovics vezetőedzővel kezdte a szezont, őt az NB II-es Honvéd elleni kupavereséget követően március elején menesztették. A korábban az Újpestet irányító Nebojsa Vignjevics érkezett a helyére, akivel hat meccsen mindössze egy pontot szerzett a gárda, ami kritikán aluli teljesítmény. A DVTK legutóbb 2021-ben esett ki az élvonalból, két évvel később visszakerült, és 2023 óta folyamatosan a legjobbak között szerepelt. Tavaly a hatodik helyen zárt.