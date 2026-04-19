„Nehezen találom a szavakat” – tüntettek a magyar szurkolók, kirúgták az edzőt

A szurkolók tüntettek, és a játékosok ellen fordultak, a vezetőség lépett. Miután a Diósgyőr szombaton kiesett a labdarúgó NB I-ből, menesztették Nebojsa Vignjevic vezetőedzőt.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.04.19. 13:30
Módosítva: 2026.04.19. 13:46
Az élvonalból szombaton kiesett Diósgyőr menesztette a csapat vezetőedzőjét. Nebojsa Vignjevictől a Debrecen elleni szombati, 5-0-s vereséget követően köszöntek el. 

A Diósgyőr menesztette Nebojsa Vignjevicet
A Diósgyőr menesztette Nebojsa Vignjevicet Fotó: dvtk.eu

Ez az első olyan döntés, ami már a jövőbeni újraépítést szolgálja. Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk. A fő indok a kiesés ténye, de egyébként az ember egy hazai 0-5 után is elgondolkodott volna ezen a lépésen

– indokolta a döntést Vincze Richárd sportigazgató a klub honlapján.

A diósgyőri szurkolók tüntettek

A szurkolók is rosszul viselték az ötgólos kudarcot, hiszen a Diósgyőr egészen elképesztő összezuhanást produkált tavasszal. A miskolci csapat mindössze egy bajnokit tudott megnyerni, emellett hét vereség és négy döntetlen a mérlege. Szombaton a drukkerek, a lefújás után, tüntettek a játékosok ellen, a „Vedd le a mezt” rigmust skandálták, azonban a diósgyőriek ennek nem tettek eleget, inkább az öltözőbe vonultak.

Nehezen találom a szavakat. Csapatkapitányként sokszor csak kívülről tudtam segíteni a csapatot, ezért van bennem most némi személyes sértettség is. Ez elképesztően fájó, de van még három meccsünk, becsülettel kell tennünk a dolgunkat. Most már mindenki csak a becsületéért játszik, mert eddig kellett volna megmutatni

– értékelt az M4 Sport kamerája előtt Holdampf Gergő, a Diósgyőr csapatkapitánya, akit az Origo idézett.

A Diósgyőr Vladimir Radenkovics vezetőedzővel kezdte a szezont, őt az NB II-es Honvéd elleni kupavereséget követően március elején menesztették. A korábban az Újpestet irányító Nebojsa Vignjevics érkezett a helyére, akivel hat meccsen mindössze egy pontot szerzett a gárda, ami kritikán aluli teljesítmény. A DVTK legutóbb 2021-ben esett ki az élvonalból, két évvel később visszakerült, és 2023 óta folyamatosan a legjobbak között szerepelt. Tavaly a hatodik helyen zárt.

Edzőváltások az NB I 2025/26-os idényében:

2025. szeptember 30. – Kisvárda Master Good: Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 28/29. – Nyíregyháza Spartacus FC: Szabó István helyett Bódog Tamás

2025. november 9. – Újpest FC: Damir Krznar helyett ideiglenesen Bodor Boldizsár

2025. december 16. – MTK Budapest: az őszi szezon végétől Horváth Dávid helyett Pinezits Máté

2025. december 30. – Újpest FC: Bodor Boldizsár helyett Szélesi Zoltán

2026. március 6. – DVTK: Vladimir Radenkovic helyett Nebojsa Vignjevic

2026. április 18. – DVTK: Nebojsa Vignjevic helyett Takács Péter

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu