Schmidt Ádám: maradjon a sport fejlődési pályán április után is
2010 előtt sok klub a megszűnés előtt állt.
A sport stratégiai ágazat volt az elmúlt tizenhat évben Magyarországon, ez kellett ahhoz, hogy a fiatalokat megnyerjék a sport ügyének - mondta a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára kedden a Sportinfó 2026 Tolna vármegyei fórumon, Pakson. Schmidt Ádám elmondta, az elmúlt négy évben három célt tűztek ki. Elsőként olyan életképes honfitársakat szeretnének nevelni a sport segítségével, akik az élet kihívásaival szembe tudnak nézni, és az akadályokat le tudják küzdeni. A sport a család mellett hatékony nevelőeszköz lehet mindenki számára, a fiatalok olyan értékeket sajátítanak általa, amely biztosan a javukra válik - tette hozzá a rendezvényen, amelynek vendége volt Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság, Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének elnöke, Soós Ágnes, a Sportkórház főigazgatója és Eilingsfeld János, az ASE válogatott kosárlabdázója is – írja a Ripost.
Megjegyezte, a 21. század elején azt látják, hogy a fiatalok jelentős időt, naponta 6-8 órát töltenek a különböző számítógépes eszközök előtt, ezzel szemben kell alternatívát nyújtani a sporttal.
Másodszor a magyar sportban olyan példaképeket szeretnének nevelni, akik valós teljesítménnyel érdemlik ki az elismerést. A harmadik feladat az, hogy térségtől függetlenül biztosítsák az ideális feltételeket ahhoz, hogy ha valakiben megvan a megfelelő képesség, eljusson a legmagasabb szintig, bajnok lehessen belőle - mondta, hangsúlyozva, hogy a sporttámogatásokat ezen elvek mentén alakították ki
- fűzte hozzá.
Azt mondta, a létesítmények terén van még adósság, de az elmúlt 16 évben történt infrastruktúrafejlesztések nélkül rosszabbul állnánk a fiatalokat megnyeréséért folytatott küzdelemben. Olyan infrastruktúrára van szükség országszerte, ahová a szülők szívesen elviszik sportolni gyermekeiket, és bizalommal ott is tudják hagyni - fogalmazott.
Úgy vélte, hogy az elmúlt 16 évben Európában talán a világban is egyedülálló fejlődés történt a hazai sportinfrastruktúra terén.
Felidézte, hogy 2010-ben nagyon sok sportegyesület a megszűnés szélén állt, ehhez képest ma olyan egyesületi támogatás van jelen a magyar sportban, amely igyekszik országosan minden egyesülethez elérni. Ennek érdekében több programot indítottak, köztük a kiemelt vidéki sportegyesületek támogatói programját, amelynek keretében a paksi Atomerőmű SE 222 millió forint támogatáshoz jut. Pályázatok útján a kis és közepes egyesületek is megtalálják számításaikat - közölte.
A látványcsapatsportágak 2011 óta működő támogatása évente 124,9 milliárd forintot jelent a szakszövetségeknek és a kereteik között működő egyesületeknek, enélkül jelentős egyesületi tagdíjat kellene fizetni a sportoló gyermekek szüleinek - emelte ki.
Schmidt Ádám beszélt arról is, közösségi sport és a versenysport kéz a kézben járnak, a sportkormányzat sokat tett annak érdekében, hogy azok is tudjanak jó körülmények között sportolni, akik nem akarnak válogatott szintig eljutni. Ennek érdekében indították a Sportoló nemzet programot, amelynek keretében igyekeznek felhívni a figyelmet a sport fontosságára. Világszerte egyedülálló az Úszó nemzet program, amelynek részeként 44 500 fiatalt tanítanak meg a úszószövetségekkel együttműködve úszni. Ennek egyik eredménye az, hogy évente 900-1000 gyermek kezd el versenyszerűen úszni, ezáltal az úszósport, a vízilabda, kajak-kenu sport ennyi fiatalt nyerhet meg a sport számára.
Azt mondta, a 2014-ben bevezetett mindennapos testnevelés azért jelentős, mert azt üzente a fiataloknak, hogy nem csak a szellemi, hanem a fizikai fejlődést is kiemelten kell kezelni, fontos, hogy a testkultúra ugyanúgy érzékelhető legyen az oktatásban, mint a szellem képzése.
Az államtitkár kiemelte, fontosnak tartották, hogy kiemelten foglalkozzanak a fogyatékosok sportjával is, amelyet 9 milliárd forinttal támogatták az elmúlt ciklusban. A jelenlévőket arra kérte, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a sport megmaradhasson a jelenlegi fejlődési pályán 2026 áprilisa után is.
