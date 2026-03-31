„Vért izzadva nyerni kell” - a válogatott legenda nem hisz a felkészülési meccsekben

A magyar fociválogatott korábbi csapatkapitánya szerint hazai pályán mindenki ellen nyerni kell. Nagy Antal a szlovénok után a magyar-görög meccsen is győzelmet vár.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.31. 08:30
Idei első meccsét nagy csatában nyerte meg a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi együttese Szlovéniát győzte le a Puskás Arénában 1-0-ra. A szombati találkozóhoz hasonlóan a keddi magyar-görög csata is felkészülési meccs lesz, olyan azonban nem létezhet, hogy nincs tét. Így érzi ezt Nagy Antal korábbi válogatott labdarúgó is a keddi összecsapás előtt (19.00, M4 Sport).

A magyar-görög meccsre is elszánt hazai csapat érkezhet Fotó: Tumbász Hédi

Az 1986-os világbajnokságon szereplő nemzeti együttes csapatkapitánya szerint ilyenkor lehet bátran kísérletezni.

„Egy barátságos meccs mindig kötetlenebb, szabadabb, mint egy tétmérkőzés, bátrabban lehet kísérletezni, új taktikát kidolgozni. Még az iramon és a játék keménységén is általában meglátszik a tét, vagy éppen annak hiánya” - mondta a Metropolnak nagy, aki örült annak, hogy a szlovénok ellen több fiatal is pályára lépett, s két újonc, Bárány Donát és Szűcs Tamás is bemutatkozott.

„Örülök, hogy bátrak voltak, s nem remegő lábbal léptek pályára. Így aztán többnyire meg lehetett állapítani, kire mennyire lehet számítani.  Egy válogatottnál nincs olyan, hogy tartalékos” - magyarázta a Nagy.

Magyar-görög: újra nyerni kell

A korábbi csapatkapitány egy felkészülési meccsen is kötelező a győzelem.

Nekem régóta rögeszmém, hogy egy barátságos meccset, legyen bárki is az ellenfél, hazai pályán mindenképpen meg kell nyerni. Ha vért-verítéket izzadva is, de győzni kell. Győzelmet várok Görögország ellen is

- fejezte be bátor kijelentéssel villámértékelését Nagy Antal.

 

