Akaraterő és önbizalom jellemzi a magyar válogatott nagy visszatérőjét

A térdével háromszor műtött Máthé Dominikban nem él már félelem. Visszatérése a kézilabda-válogatottba megnyugvást jelent.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.03.25. 10:30
kézilabda Máthé Dominik Pedro Rodríguez Alvarez selejtező Szerbia

Feljövőben van a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely szombaton gálázott az olaszok ellen (30-19), és nem gyengébb a soron következő ellenfelénél, Szerbiánál sem – legalábbis ezt állítja a nemzeti csapat jobbszélsője, Pedro. A Tatabánya magyar-spanyol kiválósága négy gólt szerzett a taljánok ellen, a Metropolnak pedig azt is elárulta, hogy a szerbek sem jelentenek majd nagy falatot a mieink számára.

Fotó: Szabó Miklós

Máthé Dominikkal erősebb a kézilabda-válogatott 

Válogatottunk feljövőben van, sikeresen folyik a fiatalok beépítése, ezért a szerbek rovására mi jutunk ki a 2027-es olimpiai kvalifikáló vb-re

– válaszolta határozottan Pedro, teljes nevén Pedro Rodríguez Álvarez, akit arról is megkérdeztünk: milyen hatást gyakorolt rá, hogy a térdével háromszor műtött Máthé Dominik végre vállalta a válogatott mérkőzését, és három góljával igazolta klasszisát az olaszokkal szemben.

Újbóli játéka megnyugvás, hiszen elismerten klasszis jobbátlövő, aki szerepelt a szupercsapat Paris SG-ben is. Egykor Balatonfüreden együtt játszottunk, kellőképpen összeszoktunk. Az olaszok elleni meccs előtt beszélgettem vele, megnyugtatott afelől, hogy három súlyos műtétje után újra teljesen egészséges. Öröm számomra, hogy ismét összeáll a Pedro-Máthé jobbszárny.

A spanyol-magyar szélső úgy észlelte, Máthéban nem él már félelem. Jól szerepel norvég klubjában, az Elverumban, a válogatottba történt visszatérése pedig határozott előny a májusi, szerbek elleni vb-selejtezőkre.

Akaraterő és önbizalom, ez jellemzi most Domát

– tette hozzá Pedro.

A záró két vb-selejtezőnk a szerbek ellen:

  • Első mérkőzés: május 14., Nis 
  • Visszavágó: május 17., Veszprém


 

 

