Kevés esélye maradt Szoboszlainak, jön a Liverpool legfontosabb meccse

Túlzás nélkül a hónap legfontosabb összecsapása vár szombaton Szoboszlai Dominikékra. A Liverpool hiába játszott többek között a Manchester Cityvel is, a Brighton elleni FA-kupa-meccsen (21.00, Tv: Spíler1 Tv) hatalmas a tét. Egy vereséggel ugyanis már ettől a sorozattól is elbúcsúzna Arne Slot együttese.

Szoboszlai Dominik tavaly májusban gólt szerzett a Brighton ellen (Fotó: Liverpool FC)

A Liverpool úgy indult neki a szezonnak, hogy öt sorozatban is esélye volt a végső győzelemre. Bajnokként rögtön az angol Szuperkupával indult az év, ott a Crystal Palace tizenegyespárbajban diadalmaskodott. Szintén a Palace búcsúztatta a Poolt a Ligakupából, a tartalékos – többek között Szoboszlai Dominik nélkül felálló Poolt – az Anfield Roadon győzte le 3-0-ra a riválisa. A bajnokságban semmi esély a címvédésre, 26 forduló után 15 pont a hátrány az Arsenal mögött. Sőt, a jelenleg hatodik Liverpoolnak azon kell izgulnia, hogy a Bajnokok Ligájában indulhasson jövőre is, ehhez minimum az első négyben kell végezni.

Szoboszlai Dominik mindig nyert valamit

Érdekesség, hogy Szoboszlai Dominik felnőtt pályafutása során minden szezonban nyert valamit az aktuális csapatával, a Salzburg, a Lipcse vagy a Liverpool színeiben. Azt ő maga már januárban elismerte, erre az évre csak a Bajnokok Ligája és az angol FA kupa maradt.

A Bajnokok Ligája és az FA-kupa. Ezekben van esélyünk. Ezeket kell most szem előtt tartani. Tavaly a PSG alig jutott tovább a csoportból, és megnyerték a BL-t. Miért ne lennénk most ezek mi?

– tette fel a kérdést Szoboszlai.

Az FA-kupában ezért is kötelező a győzelem a Liverpool–Brighton-találkozón, hogy életbe maradjanak az esélyek. Ezen a találkozón tér vissza eltiltásából Szoboszlai Dominik. A BL-ben a Liverpool automatikusan nyolcaddöntős, csak márciusban lép legközelebb pályára.