Arne Slot bizonytalan Szoboszlai sorsával kapcsolatban
Erre senki sem számított. Hétről hétre visszatérő kérdés, hogy Arne Slot milyen poszton számít Szoboszlai Dominikra. A holland vezetőedző ezúttal azonban ennél is tovább ment: elismerte, az sem biztos, hogy a magyar középpályás helyet kap a kezdőcsapatban.
Arne Slot csütörtök délelőtt megtartotta a vasárnapi Nottingham Forest-Liverpool bajnokit (15:00, Spíler 1) megelőző sajtótájékoztatóját. A holland vezetőedző több aktuális témát is érintett, köztük Szoboszlai Dominik helyzetére is kitért.
Szoboszlai a kispadra szorul?
A magyar klasszis legutóbb a Brighton ellen visszatért a középpályára, miután a Manchester City és a Newcastle elleni találkozókon jobbhátvédet kellett játszania. A helyzete azonban továbbra is bizonytalan. Joe Gomez felépülésével Slotnak ugyan egyel több opciója van a védelemben, de amikor az egyik újságíró arról kérdezte, a hétvégi mérkőzésen melyik poszton számít Szoboszlai Dominik játékára, a szakember széles mosollyal az arcán visszakérdezett:
Miből gondolod, hogy kezdő lesz?
– reagált a 47 éves menedzser, majd így folytatta:
A múlt héten remek teljesítményt nyújtott a középpályán, de előtte jobbhátvédként is nagyon jó volt. A vasárnapi meccs kapcsán még nem tudok biztosat mondani.
A sérülteket illetően a tréner elárulta, hogy Jeremie Frimpong a jövőhéten már talán bevethető lesz, de Endo Wataru és Alexander Isak visszatérésére még hónapokat kell várni.
A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a játékosok a héten néhány napos pihenőt kaptak, amit a vezetőedző is kihasznált: hazautazott Hollandiába, hogy időt töltsön családjával.
Mindig örömmel tölt el ha láthatom a családomat. A játékosoknak is jót tett, hiszen az elmúlt hónapokban alig volt idejük pihenni. Szükségem volt-e a szünetre? Ezt azért nem mondanám. Élvezem a játékosokkal és a stábbal való közös munkát.
Slot jelenleg egyedül él Angliában, mivel családja a gyermekek tanulmányai miatt szülőhazájukban maradt.
