Holtan találták meg a kedden eltűnt focistát

Egy erdőben találták meg annak a 38 éves focistának a holttestét, akinek az eltűnését még kedden jelentették. Christian Jidayi halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra a hatóságok, az ügyben nyomozás indult.

Elhunyt Christian Jidayi focista (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Elhunyt Christian Jidayi focista

Christian Jidayi 11 évig volt profi labdarúgó Olaszországban, jobbhátvédként játszott a Cesena, a Pro Patria és a Forli csapatában, sőt, a Novara játékosaként még a Serie A-ba is feljutott, de pályára végül nem lépett az élvonalban. Miután 2017-ben visszavonult, edzőként dolgozott, majd rendőrnek jelentkezett. Kedden viszont nem jelent meg a munkahelyén, kollégái pedig aggódva hívták fel a családját, de senki nem tudott semmit róla. Azonnal megindult a keresése, és nem sokkal később, még éjfél előtt holtan találták meg egy erdőben Lido Adrianóban. A holttestre Jidayi mobiltelefonját bemérve találtak rá.

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

– idézi a focista korábbi klubjának, a Forlinak a közleményét a The Sun.

Christian Jidayi halála egyelőre rejtély, a hatóságok ugyanis még nem hozták nyilvánosságra az okát, de továbbra is vizsgálják az ügyet.