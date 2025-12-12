Lando Norris barátnője felvállalta: így kezeli a kritikákat

Habár Lando Norris világbajnoki győzelme kétségkívül az egyik legtöbbet beszélt téma a F1 világában, Abu-Dzabi óta a világ egy része, mégis talán többet beszél a brit forró csókjáról barátnőjével, a siker utáni első pillanatokban. Magui Corceiro, a 23 éves portugál színésznő és modell ennek kapcsán pedig most elárulta: ő teljesen elfeledkezett arról, hogy kamerák vannak körülöttük. Egyszerűen csak örült szerelme sikerének és nem foglalkozott semmi mással.

Magui Corceiro és Lando Norris ünnepi csókja: a portugál szépség megfeledkezett a kamerákról. - Fotó: Kym Illman

Szenzáció lett Lando Norris és Magui Corceiro ünnepi csókjából

Habár a gyönyörű modell nem szokott beszélni a magánéletéről, most kivételt tett azok után, mekkora szenzáció lett a csókjukból. Pláne azok után, hogy előtte mindig próbálták a rivaldafénytől távol kimutatni egymás felé az érzéseiket Norrisszal.

Nagyon boldog vagyok. Nagyon boldog és csak ez számít. Nincs szabály arra, mikor kell felvállalni egy kapcsolatot. Abban a pillanatban teljesen megfeledkeztem arról, hogy mindenhol kamerák vannak körülöttünk. Az egyszerűen egy olyan nagyon fontos pillanat volt, hogy elfelejtettem őket

- nyilatkozta a fiatal színésznő, majd kitért arra is, hogyan kezeli az őt érő kritikákat:

Nem figyelek rájuk. Nem tudom, miről beszélnek a hátam mögött, mert egyszerűen ignorálom őket. Nem zavarnak a kritikák, nem változtatnak semmit a mindennapjaimon. Arra fókuszálok, hogy minden nap boldog legyek. Egyedül, a családommal, a barátaimmal, a kollégáimmal. Ez számít, semmi más

- jelentette ki Magui, aki ezen hozzáállásával párjának is segített. Norris egyébként ország, s világ előtt árulta el: őt nagyon befolyásolja az, mit gondolnak róla:

Már nem hat rám annyira, mint régen. Nem figyelek már rájuk annyira, de nem hiszem, hogy bárki, aki lát egy rossz megjegyzést csak úgy túl tud lépni rajta. Egyszerűen nem akarsz negatív dolgokat olvasni, de ő (Magui) nagyon ért ahhoz, hogyan zárja ki ezeket

- közölte a világbajnok brit korábban, írja a Mirror.