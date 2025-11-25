RETRO RÁDIÓ

Bajban a Fradi? Sigér Dávid elárulta, mi a gond a csapattal

A román élvonalbeli Sepsi OSK-ban futballozó, 14-szeres magyar válogatott középpályás nem aggódik korábbi klubja, a Ferencváros gyengébb bajnoki rajtja miatt. Sigér Dávid szerint tavasszal már újra helyreáll a világ rendje az NB I-ben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.25. 17:20
Módosítva: 2025.11.25. 18:08
Sigér Dávid Fradi magyar bajnokság

Sigér Dávid 2018 és 2024 között erősítette a magyar rekordbajnokot, ezalatt egyszer sem akadt olyan rivális, amely letaszította volna a zöld-fehéreket az NB I trónjáról. Az idei szezon azonban fordulatot hozhat, hiszen a megszokott kihívók mellett új trónkövetelők is felbukkantak a Ferencváros mellett. A Fradi egykori középpályása ugyanakkor úgy véli, továbbra sincs ok aggodalomra.

Sigér Dávid 2024 februárjában, öt bajnoki cím után távozott a Ferencvárostól
Sigér Dávid 2024 februárjában, öt bajnoki cím után távozott a Ferencvárostól Fotó: Istvan Derencsenyi

Nehéz megmondani, miért ilyen kiélezett a bajnokság. Az Európa-liga óriási jelentőséggel bír a Fradi számára, és kulcsfontosságú, hogy minél előkelőbb helyen zárjon ebben az új lebonyolítási rendszerben. Ott egyértelműen látszik, hogy a csapat minősége továbbra is megvan, tehát szó sincs arról, hogy idén gyengült volna az FTC

 – kezdte Sigér Dávid.

A bajnoki eredmények egyelőre nem tükrözik pontosan az aktuális erőviszonyokat, de ilyen már korábban is előfordult. Talán most néhány ponttal kevesebbet szerzett az együttes a megszokottnál, de a tabella továbbra is rendkívül szoros. Ahogy halad előre a bajnokság, ki fog rajzolódni a Fradi erőfölénye

 – fogalmazott a 34 esztendős labdarúgó.

Sigér Dávid szerint a Fradi még mindig éhes a sikerre

A román Sepsi OSK jelenlegi középpályása szerint motivációs problémákról szó sem lehet.

„Évről évre jelentősen átalakul a keret, így bőven akadnak olyan játékosok, akik még nem nyertek Magyarországon bajnokságot. Ők különösen éhesek a sikerre, és a többiek is pontosan tudják, hogy a BL-selejtező a tét, ezért a bajnoki cím megszerzése elengedhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy ma már sokan gyengébb szezonról beszélnek, ha a csapat »csak« a Konferencia-ligában szerepel. Pár éve még az Európa-liga csoportköre számított reális célnak, most viszont már az európai tavaszról beszélünk – vélekedett az ötszörös magyar bajnok.

Sigér Dávid válogatott kerettag volt a 2021-es Európa-bajnokságon
Sigér Dávid válogatott kerettag volt a 2021-es Európa-bajnokságon Fotó: Alex Pantling

De azt is elmondta, szerinte mi lehet az oka a hazai gyengélkedésnek:

Teljesen más pszichés állapotot kíván hazai és nemzetközi szinten pályára lépni. Más, amikor saját magadat kell motiválnod, és más, amikor a külső körülmények, az atmoszféra megteszi ezt helyetted. Az Európa-ligában előfordul, hogy papíron a Fradi számít az esélytelenebbnek, míg az NB I-ben ennek éppen az ellenkezője igaz. Ott a másik 11 csapat extra motivációval lép pályára ellenük. Ez is biztosan közrejátszik a gyengébb kezdésben.

A zöld-fehérek színeiben 99 mérkőzésen szereplő játékos korábbi klubja potenciális trónkövetelőiről is beszélt:

„Az elmúlt évek alapján a Paks és a Puskás Akadémia lehet képes tavasszal is közel maradni. Idén a Debrecen teljesítménye is figyelemre méltó, nem csupán a tabellán elfoglalt helyezés, hanem a mutatott játék minősége miatt is. A Kisvárdával kevesebben számolnak, mégis rögtön visszajutott az élvonalba a kiesés után, és nem véletlenül szerepel jól. Rendkívül nehéz ellenfél, a szakmai stáb pedig kiváló munkát végez. Tavaly a Győr is kiemelkedő volt, de a felsorolt négyest most eléjük helyezném.”

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga-estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu