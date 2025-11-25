Bajban a Fradi? Sigér Dávid elárulta, mi a gond a csapattal

Sigér Dávid 2018 és 2024 között erősítette a magyar rekordbajnokot, ezalatt egyszer sem akadt olyan rivális, amely letaszította volna a zöld-fehéreket az NB I trónjáról. Az idei szezon azonban fordulatot hozhat, hiszen a megszokott kihívók mellett új trónkövetelők is felbukkantak a Ferencváros mellett. A Fradi egykori középpályása ugyanakkor úgy véli, továbbra sincs ok aggodalomra.

Sigér Dávid 2024 februárjában, öt bajnoki cím után távozott a Ferencvárostól Fotó: Istvan Derencsenyi

Nehéz megmondani, miért ilyen kiélezett a bajnokság. Az Európa-liga óriási jelentőséggel bír a Fradi számára, és kulcsfontosságú, hogy minél előkelőbb helyen zárjon ebben az új lebonyolítási rendszerben. Ott egyértelműen látszik, hogy a csapat minősége továbbra is megvan, tehát szó sincs arról, hogy idén gyengült volna az FTC

– kezdte Sigér Dávid.

A bajnoki eredmények egyelőre nem tükrözik pontosan az aktuális erőviszonyokat, de ilyen már korábban is előfordult. Talán most néhány ponttal kevesebbet szerzett az együttes a megszokottnál, de a tabella továbbra is rendkívül szoros. Ahogy halad előre a bajnokság, ki fog rajzolódni a Fradi erőfölénye

– fogalmazott a 34 esztendős labdarúgó.

Sigér Dávid szerint a Fradi még mindig éhes a sikerre

A román Sepsi OSK jelenlegi középpályása szerint motivációs problémákról szó sem lehet.

„Évről évre jelentősen átalakul a keret, így bőven akadnak olyan játékosok, akik még nem nyertek Magyarországon bajnokságot. Ők különösen éhesek a sikerre, és a többiek is pontosan tudják, hogy a BL-selejtező a tét, ezért a bajnoki cím megszerzése elengedhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy ma már sokan gyengébb szezonról beszélnek, ha a csapat »csak« a Konferencia-ligában szerepel. Pár éve még az Európa-liga csoportköre számított reális célnak, most viszont már az európai tavaszról beszélünk” – vélekedett az ötszörös magyar bajnok.

Sigér Dávid válogatott kerettag volt a 2021-es Európa-bajnokságon Fotó: Alex Pantling

De azt is elmondta, szerinte mi lehet az oka a hazai gyengélkedésnek:

Teljesen más pszichés állapotot kíván hazai és nemzetközi szinten pályára lépni. Más, amikor saját magadat kell motiválnod, és más, amikor a külső körülmények, az atmoszféra megteszi ezt helyetted. Az Európa-ligában előfordul, hogy papíron a Fradi számít az esélytelenebbnek, míg az NB I-ben ennek éppen az ellenkezője igaz. Ott a másik 11 csapat extra motivációval lép pályára ellenük. Ez is biztosan közrejátszik a gyengébb kezdésben.

A zöld-fehérek színeiben 99 mérkőzésen szereplő játékos korábbi klubja potenciális trónkövetelőiről is beszélt: