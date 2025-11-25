Bajban a Fradi? Sigér Dávid elárulta, mi a gond a csapattal
A román élvonalbeli Sepsi OSK-ban futballozó, 14-szeres magyar válogatott középpályás nem aggódik korábbi klubja, a Ferencváros gyengébb bajnoki rajtja miatt. Sigér Dávid szerint tavasszal már újra helyreáll a világ rendje az NB I-ben.
Sigér Dávid 2018 és 2024 között erősítette a magyar rekordbajnokot, ezalatt egyszer sem akadt olyan rivális, amely letaszította volna a zöld-fehéreket az NB I trónjáról. Az idei szezon azonban fordulatot hozhat, hiszen a megszokott kihívók mellett új trónkövetelők is felbukkantak a Ferencváros mellett. A Fradi egykori középpályása ugyanakkor úgy véli, továbbra sincs ok aggodalomra.
Nehéz megmondani, miért ilyen kiélezett a bajnokság. Az Európa-liga óriási jelentőséggel bír a Fradi számára, és kulcsfontosságú, hogy minél előkelőbb helyen zárjon ebben az új lebonyolítási rendszerben. Ott egyértelműen látszik, hogy a csapat minősége továbbra is megvan, tehát szó sincs arról, hogy idén gyengült volna az FTC
– kezdte Sigér Dávid.
A bajnoki eredmények egyelőre nem tükrözik pontosan az aktuális erőviszonyokat, de ilyen már korábban is előfordult. Talán most néhány ponttal kevesebbet szerzett az együttes a megszokottnál, de a tabella továbbra is rendkívül szoros. Ahogy halad előre a bajnokság, ki fog rajzolódni a Fradi erőfölénye
– fogalmazott a 34 esztendős labdarúgó.
Sigér Dávid szerint a Fradi még mindig éhes a sikerre
A román Sepsi OSK jelenlegi középpályása szerint motivációs problémákról szó sem lehet.
„Évről évre jelentősen átalakul a keret, így bőven akadnak olyan játékosok, akik még nem nyertek Magyarországon bajnokságot. Ők különösen éhesek a sikerre, és a többiek is pontosan tudják, hogy a BL-selejtező a tét, ezért a bajnoki cím megszerzése elengedhetetlen. Arról nem is beszélve, hogy ma már sokan gyengébb szezonról beszélnek, ha a csapat »csak« a Konferencia-ligában szerepel. Pár éve még az Európa-liga csoportköre számított reális célnak, most viszont már az európai tavaszról beszélünk” – vélekedett az ötszörös magyar bajnok.
De azt is elmondta, szerinte mi lehet az oka a hazai gyengélkedésnek:
Teljesen más pszichés állapotot kíván hazai és nemzetközi szinten pályára lépni. Más, amikor saját magadat kell motiválnod, és más, amikor a külső körülmények, az atmoszféra megteszi ezt helyetted. Az Európa-ligában előfordul, hogy papíron a Fradi számít az esélytelenebbnek, míg az NB I-ben ennek éppen az ellenkezője igaz. Ott a másik 11 csapat extra motivációval lép pályára ellenük. Ez is biztosan közrejátszik a gyengébb kezdésben.
A zöld-fehérek színeiben 99 mérkőzésen szereplő játékos korábbi klubja potenciális trónkövetelőiről is beszélt:
„Az elmúlt évek alapján a Paks és a Puskás Akadémia lehet képes tavasszal is közel maradni. Idén a Debrecen teljesítménye is figyelemre méltó, nem csupán a tabellán elfoglalt helyezés, hanem a mutatott játék minősége miatt is. A Kisvárdával kevesebben számolnak, mégis rögtön visszajutott az élvonalba a kiesés után, és nem véletlenül szerepel jól. Rendkívül nehéz ellenfél, a szakmai stáb pedig kiváló munkát végez. Tavaly a Győr is kiemelkedő volt, de a felsorolt négyest most eléjük helyezném.”
