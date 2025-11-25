„Sztárokból nincs hiány" - bombaerős Fener vár Fradira az Európa-ligában

Az egykori 38-szoros válogatott kapuvédő, a Samsunsport kapusedzője, Petry Zsolt a csütörtöki isztambuli, Fenerbahce-Fradi Európa-liga meccs előtt (18.45, TV: m4Sport) elmondta a Metropolnak, hogy a török csapat kettős céllal futott neki az idénynek: elvenni a bajnoki címet az ősi rivális Galatasaraytól, illetve helyt állni az Európa-ligában. A 28-szoros török bajnok vasárnap a magyar válogatott védő Mocsi Attilát foglalkoztató Rizepsor ellen idegenben 5-2-re nyert, és ez a gázolás meghozhatta a kedvét az FTC elleni ötödik alapszakaszbeli El-találkozójára.

A Fradi csütörtökön Európa-liga-meccsen bizonyíthat Fotó: MTI

A Fener utoljára 2014-ben szerzett bajnoki címet, ezért 300 ezres szurkolói tagsága leváltotta az utóbbi hét évben rendre újjáválasztott klubelnököt, és a török-amerikai üzletembernek, Sadettin Sarannak szavazott bizalmat. Az említett elvárásokat semmilyen formában nem teljesítő edzőt, José Mourinhót 15 hónap után elküldték, és az ezen a szinten nagy eredményeket még felmutatni képtelen Domenico Tedesco kapott bizalmat

– nyilatkozta Petry Metropolnak.

Európa-liga: Tedesco erős keretből válogat

A játékosállományában megfiatalított és átszervezett csapat a kezdeti nehézségek után magára talált, és mind a bajnokságban, mind az Európa-ligában a közönség számára különösen szórakoztató futballt prezentál. A Fener szélsőjátéka felettébb veszélyes, így a Mourinho eddigi edzői állomásairól megismert statikus futball már csak egy lázálom. Domenico Tedesco más szisztémát alkalmazva áttért egy sokkal aktívabb intenzív játékstílusra. Ami újdonság: tapasztalt, jó nevű játékosokból álló keretből válogathat.

Egészséges konkurencia érezhető a csapaton belül, tudniillik sztárokból nincs hiány. Bár Ismail Yüksek, Jayden Oosterwolde és Fred eltiltás miatt nem játszhat, de Ederson, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Edson Alvárez, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoglu, Jhon Durán és Júszef en-Nejszri kivétel nélkül jó csengő nevek az európai futballporondon

- fogalmazott Petry, aki 1988 és 1996 között 38-szor szerepelt a magyar válogatottban.

Tizenkét hely a különbség A két fél Európa-liga alapszakaszban eddig játszott mérkőzései: Fenerbahce: Dinamo Zagreb 1-3 (idegenben), Nice 2-1 (otthon), Stuttgart 1-0 (o), Viktoria Plzen O-O (o) FTC: Viktoria Plzen 1-1 (o), Genk 1-0 (i), Salzburg 3-2 (i), Ludogorec 3-1 (o) Az FTC (10 pont) a harmadik, a török együttes (7 pont) a 15. helyezett a rangsorban.



