„Nagyot alkothatnak” – lemaradt a nagy meccsről a Fradi BL-hőse

A román élvonalbeli Sepsi OSK-ban futballozó, 14-szeres magyar válogatott középpályás jól ismeri a Ludogorec csapatát, hiszen 2019-ben négyszer is pályára lépett ellenük a Ferencváros színeiben. Sigér Dávid szerint a Fradinak minden esélye megvan arra, hogy ismét bejusson a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Legnagyobb bánata, hogy ő maga személyesen nem szurkolhat a helyszínen.
Sigér Dávid 2019-ben a Ferencváros egyik kulcsjátékosaként négyszer is pályára lépett a Ludogorec ellen, így testközelből ismeri a bolgár bajnok játékstílusát. Akkoriban fontos gólokat szerzett a nemzetközi porondon – többek között a Dinamo Zagreb és az Espanyol ellen is betalált –, majd egy évvel később a Celtic elleni vezető góljával segítette a Fradit a Bajnokok Ligája főtáblájára. Most a román Sepsi OSK-ban futballozó középpályás szerint a Groupama Aréna hangulata és a Fradi lendületes támadójátéka lehet a döntő tényező a továbbjutás szempontjából.
Úgy érzem, hogy idegenből tisztességes eredmény a döntetlen, mert ebben a párharcban az összesített eredmény a lényeg
– kezdte Sigér Dávid.
Ezzel a döntetlennel szerintem jó kiindulópontja van a Fradinak a hazai mérkőzés előtt. Nekik áll a zászló, főleg a Groupama Aréna atmoszféráját ismerve, ami óriási pluszt tud adni.
Ahogy a Fradi játszott a hétvégén, az megint okot ad a bizakodásra. Olyan érzésem van, hogy idén valami nagyot alkothatnak. 2020 óta mindenki arról álmodik, mikor lesz megint Bajnokok Ligája-csoportkör, és remélem, hogy most sikerül. A sorsolás nem könnyű, de a jelenlegi Fradinak ez egy megugorható feladat. Persze sosem lehet tudni, milyen napot fog ki az ellenfél vagy akár a Fradi, de a nemzetközi meccsekre nagyon tudnak fókuszálni. Én úgy érzem, hogy az ellenfélnek valami egészen extrát kellene nyújtania ahhoz, hogy ne a Fradi jusson tovább.
Vannak jelek, amik miatt joggal lehetünk optimisták. Taktikába nem mennék bele, de a Fradi lendületes, gyors és lényegre törő támadójátékát emelném ki. Abszolút megvannak azok a játékosok, akik gólerősek, és be tudják rúgni a helyzeteket, ami egy ilyen kiélezett párharcban kulcsfontosságú. A Fradiban vannak olyan futballisták, akik el tudnak dönteni egy meccset, és a kapu előtt jó döntéseket hoznak. Csak azt kívánom, hogy hozzák azokat a klasszis megoldásokat, amelyekből gólok születnek. Egy gól is elég lehet, ha a védelem rendben van, de én úgy gondolom, hogy ma este kettőt is fog szerezni a Fradi.
Sajnos nem tudok kimenni a mérkőzésre, innen Romániából most nehéz lenne hazautazni. Amikor tehetem, online az M4 Sport élő közvetítésein keresztül követem a csapat szereplését, de sajnos van olyan, hogy itt blokkolják a jelet és egyszerűen nem jön be az adás. De a mai találkozót valahogy mindenképpen meg fogom nézni
– mondta mosolyogva.
A Ferencváros-Ludogorec Bajnokok Ligája selejtező visszavágóját kedden este (20:15, Tv: M4 Sport) rendezik a Groupama Arénában.
