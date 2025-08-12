„Nagyot alkothatnak” – lemaradt a nagy meccsről a Fradi BL-hőse

Ahogy a Fradi játszott a hétvégén, az megint okot ad a bizakodásra. Olyan érzésem van, hogy idén valami nagyot alkothatnak. 2020 óta mindenki arról álmodik, mikor lesz megint Bajnokok Ligája-csoportkör, és remélem, hogy most sikerül. A sorsolás nem könnyű, de a jelenlegi Fradinak ez egy megugorható feladat. Persze sosem lehet tudni, milyen napot fog ki az ellenfél vagy akár a Fradi, de a nemzetközi meccsekre nagyon tudnak fókuszálni. Én úgy érzem, hogy az ellenfélnek valami egészen extrát kellene nyújtania ahhoz, hogy ne a Fradi jusson tovább.