Már fogadkozik és a Fradi-szurkolókról beszél a Ludogorec kapusa a budapesti BL-csata előtt

Hazájában eddig csak 20 másodosztályú meccsig (a Bundesliga élvonalában pedig hatszor a dortmundi kispadig) jutott, nyáron mégis kis híján a Bayern Münchenhez igazolt Hendrik Bonmann, a Ferencváros ellen készülő Ludogorec Razgrad német kapusa. A keddi (20.15, tv: M4 Sport) Bajnokok Ligája-selejtező visszavágó előtt a 31 éves légiós beszélt a sztárklub hívásáról és a Fradi elleni reményeiről is.

Bonmann nyáron a Bayern Münchennel tárgyalt, de végül maradt a Fradi elleni visszavágóra készülő Ludogorec kapusa Fotó: NurPhoto via AFP

A biztosan főtáblás Bayernnél nyíltan csak rutinos harmadik számú kapusnak szánták volna a bulgáriai légióst, de végül szerződést hosszabbított Münchenben a veterán Manuel Neuer és a 20 éves Jonas Urbich mögé sorolt Sven Ulreich. A hajdani német ifiválogatott Bonmann pedig maradt az utóbbi 14 bolgár bajnoki címet besöpört Ludónál. Így selejtezőkre kényszerül ugyan az áhított BL-szereplésért, de ha a razgradi 0-0 után – netán – sikerülne túljutniuk a Fradin (és azt követően a Qarabag–Shkendija-párharc győztese elleni rájátszáson is), alapemberként védhetne a legrangosabb európai kupasorozatban.

A BL-álmáért küzd a Fradi ellen

– Jól teljesítünk, habár nagy a nyomás és az elvárás. De megbirkózunk vele, igazán szeretnénk nagy európai meccseket játszani. Most erre összpontosítunk. Három mérkőzésre vagyunk az alapszakasztól, és bármi lehetséges. Nagyon közel vagyunk, de egyben messze is. Otthon nehéz dolgunk volt, akadtak problémáink, és

a hazai 0-0 után minden Budapesten fog eldőlni. Ott sem lesz könnyű, abban a stadionban, a szurkolóik előtt többet kell majd nyújtanunk. Többet kell birtokolnunk a labdát és főleg gólokat szerezni. Meg tudjuk csinálni, győzni megyünk

– adta ki a jelszót az Üllői úti BL-selejtező-visszavágó előtt Hendrik Bonmann, aki az első bulgáriai szezonjában rögtön bajnok, kupa- és szuperkupa-győzelmet aratott a Ludogorec kapusaként, majd kis híján szerződtette a Bayern München.

– Hatalmas megtiszteltetés, amikor egy ilyen klub érdeklődik irántad. Ez történt, felvettük a kapcsolatot, de végül a Ludogorecnél maradtam. Az az álmom, hogy ezzel a csapattal játsszak a Bajnokok Ligájában. Még két évig ide köt a szerződésem. Számomra nincs nagyobb motiváció a BL-nél – mondta a Fradi ellen készülő német kapus.