Kegyetlen hosszabbítások, ezen múlt a magyar válogatott sorsa
A portugáloknál és az örményeknél nem osztott, nem szorzott a sok hosszabbításban esett gól. A magyar-ír párharcban viszont döntőnek bizonyultak.
Sosem jó gólt kapni, de annál rosszabbkor és annál fájdalmasabban nehéz, mint ahogy a magyar válogatott vasárnap az írek 96. percben szerzett győztes találatával (2-3) elbukta a már övének érzett továbbjutást a pótselejtezőkbe a világbajnoki kvalifikációs sorozat európai F csoportjából. Tanulságos, hogy a kvartett 12 meccsének felén esett gól a hosszabbítás perceiben, és több értelemben is ilyen döntötte el a magyar-ír párharcot.
Nyilván csak játék, de érdekes számba venni, mi történt volna, ha a vb-selejtezők csak 90 percig tartottak volna. A csoport utolsó helyén végzett örményeknél ez nem osztott, nem szorzott, a másik három válogatott ugyanakkor hol jól, hol rosszul jött ki a ráadáspercekből. Összességében ugyanakkor ez a portugáloknál kiegyenlítődött; míg az írek jól, a magyarok rosszul jártak – mondhatni, ez döntött arról, hogy a két rivális közül Szoboszlai Dominikék húzták a rövidebbet a vb-pótselejtezőt érő második helyért vívott párharcban, és pont az egész sorozat utolsó meccsének végén, az amúgy 5 percesre tervezett hosszabbítás utolsó utáni, 96. percében.
Magyar-ír: a mieink veszítettek, a rivális nyert 2 pontot a ráadásokban
Az F csoportot megnyert (így egyenes ágon vb-résztvevő) portugálok októberben, hazai pályán a 91. percben szerzett Rúben Neves-góllal kínlódták ki az Írország elleni 1-0-s győzelmüket; három nappal később viszont szintén Lisszabonban, Szoboszlai 91. percben lőtt egyenlítő (2-2) góljával buktak ugyanannyit (zárásul, az örmények 9-1-es kiütésekor a 92. percben esett Francisco Conceicao-gól ilyen értelemben nem számított).
Marco Rossi csapata az első, dublini vb-selejtezőjének 93. percében kapott Adam Idah-góllal engedte ki a kezéből a győzelmet (2-2) – ráadásul kétgólos előnyről –, most vasárnap pedig az írek szintén a ráadásban alakították 2-3-ra a végeredményt a Puskás Arénban, Lisszabonban pedig a mieink egyelítettek a 90. perc után, így összességében mi két pontot veszítettünk, míg az írek ugyanennyit nyertek. (Esetünkben Gruber Zsombor örmények elleni, hazai gólja nem hozott pontot (legfeljebb megnyugvást) az októberi 2-0-s meccs 94. percében.)
Hosszabbításokban esett gólok nélkül tehát éppen fordítva alakult volna a magyar-ír párharc a selejtezőcsoportban: 1. Portugália 13 pont, 2. Magyarország 10, 3. Írország 8, 4. Örményország 3.
