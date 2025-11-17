Totális felsülés Liverpoolban, egyre nagyobb a baj Szoboszlaiéknál

Virgil van Dijk csapatkapitány nemrég azzal engedte útjukra a hazájuk válgatottjába hivatalos játékostársait, hogy maradjanak egészségesek és sikerélményekkel feltankolva térjenek vissza a Liverpoolhoz. Ez utóbbi most többeknek nem jött össze – számunkra különösen fájó, hogy Szoboszlai Dominiknak és Kerkez Milosnak sem, a magyar-ír világbajnoki selejtező 96. percében elhasalt magyar nemzeti tizenegyben.

Szoboszlai Dominikba a liverpooli edzőjének kell lelket vernie a magyar válogatott fájó kudarca után Fotó: Tumbász Hédi

Arne Slot liverpooli vezetőedzőnek alighanem újabb feladatot ad a már meglévőkhöz, hogy a mély szakadékba zuhant Premier League-címvédő csapatának több tagja igen rossz hangulatban veheti föl újra a munkát. A Puskás Arénában csalódottságában zokogó Szoboszlai képei bejárták a nemzetközi sportsajtót és a közösségi oldalakon is nagyot futnak.

Feel very sorry for Szoboszlai 🥲pic.twitter.com/fYDs2dFM7r — Living Liverpool (@Livin_Liverpool) November 16, 2025

Az összetört Szoboszlain kívül Marco Rossi csapatának másik Pool-légiósa, Kerkez Milos is magába roskadt a már kézben hitt, de végül mégis füstbe ment vb-pótselejtezős álmok miatt. És a Vörösök szempontjából ez még nem minden!

Kudarc, kudarc hátán a Liverpool válogatottjainál

Az európai vb-selejtezőkön kudarcot vallott rajtuk kívül két nyáron igazolt Liverpool-sztár is: Alexander Isak a svéd, Giorgi Mamardasvili pedig a grúz válogatott ászaként.

Liverpool to have fully rested squad after the WC 👀⬇️



A.Isak is out for WC

M. Kerkez out

D. Szoboszlai out

G. Mamardashvili out pic.twitter.com/UEnvHWg1yr — SportsRisk (@SportsRisk10) November 16, 2025

A csatár kedden még kozmetikázhat valamicskét Szlovénia ellen, de az eddigi öt meccsükön egyetlen pontot szerezve a B csoportban tökutolsó svéd válogatott 12-vel van lemaradva az éllovas Svájc és 9-cel Koszovó mögött; Isak pedig legutóbb csak csere volt a svájciak elleni felsülés (1-4) során. Az Alisson Becker sérülése óta a Pool kezdőkapusának számító Mamardasvili szombaton hazai pályán kapott négy gólt (0-4) a spanyoloktól, és az öt kör után csak hárompontos Georgia kedden már hiába is verné meg Bulgáriát, messze lemaradt Spanyolország (15 pont) és Törökország (12) mögötti harmadikként.

Szoboszlaiék északír jobbhátvédje, Conor Bradley válogatottja sem juthat már tovább a vb-selejtezőkből; legfeljebb jobb szájízzel búcsúzhatnak a hétfői, Luxemburg elleni meccsen, de a csoport első és második helye a német-szlovák párharcban dől el.