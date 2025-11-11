Liverpoolban válságról beszélnek, megtalálták a bűnbakot

Tükörsima vereséget szenvedett a Liverpool a Premier League 11. fordulójában. A címvédő eddig négy szoros bajnokit bukott el a szezonban, a Manchester City 3-0-s diadala azonban riasztó volt. Nem véletlen, hogy Arne Slot vezetőedző is arról beszélt, a nyolcadik helyen álló Liverpoolnál jelenleg értelmetlen a bajnoki címről beszélni. A klub legendája, Jamie Carragher eközben rámutatott az egyik bűnbakra, Ibrahima Konatéra.

Haaland mellett szenvedett a Liverpool védője, Konate Fotó: Shaun Brooks - CameraSport

A Poollal 2005-ben Bajnokok Ligáját nyerő, jelenleg szakértőként dolgozó Carragher hosszú ideig Szoboszlai Dominikot pécézte ki magának, most ő sem tud belekötni a Liverpool egyik legjobb focistájába. Megtalálta magának a francia védőt, Ibrahima Konatét: ez most némileg jogos, mivel a hátvéd vastagon benne volt a City tizenegyesében, majd Erling Haaland is mellőle fejelte a hazaiak vezető gólját.

Csak vizsgáljuk meg ezt az egy meccset. Konate hibát hibára halmozott, s ez így megy hétről-hétre. Haaland úgy ugrott fel mellőle fejelni, mintha senki nem lett volna a környékén sem. Középhátvédként ezt nem engedheted meg magadnak

- fakadt ki a meccs után Carragher, aki szerint Konate főleg idegenben veszélyes a saját csapatára.

„Vendégként még inkább felértékelődik, hogyan teljesít a leghátsó embered. Nagyon nagy problémát jelent az egész idei formája”

A baj csak az, hogy Arne Slot jelenleg nemigen tudja kire lecserélni a franciát. Konate és Van Dijk az állandó párosa a bajnok Liverpoolban, a cseréik közül Joe Gomez sem jelent hosszabb távon megoldást, a nyáron szerződtetett Giovanni Leoni pedig olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy akár az egész 2026-os esztendőt is kihagyhatja.

Teljes káosz a Liverpool védelme

A Manchester United egykori ír legendája, Roy Keane sem kímélte a Vörösöket.

Igazoltak rengeteg támadót, a védelem azonban teljes káosz. Januárban ezen változtatni kell, addig azonban válságos időszak vár a Poolra. Semmi esélyük nincs a címvédésre

- mondta Keane.