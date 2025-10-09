Itt az új Szoboszlai, Dárdai Bence magyar csapattársat kapott

Dárdai Bence mellett egy 17 éves magyar középpályás is bontogatja a szárnyait Wolfsburgban. Szoboszlai Zsolt szerint is sok a hasonlóság: Mándity Márkó lehet az új Szoboszlai Dominik?
A válogatottakhoz utazott csapatnyi játékosa nélkül játszott edzőmeccset a VfL Wolfsburg. A német klub új edzőjénél ősszel mellőzött, ezért Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből is kimaradó Dárdai Bence végre végigjátszott egy mérkőzést (ezt megelőzően ha Bundesliga-találkozón csak a kispadig jutott). Ráadásul számára különlegeset, hiszen 12 éven át szolgált nevelőegyesülete, a másodosztályú Hertha volt a vendég. A meccsen a berliniek
2-0-ra nyertek. A hazaiaknál pedig bemutatkozott a wolfsburgi felnőttcsapatban a 17 éves magyar tehetség, a máris az új Szoboszlaiként kezelt Mándity Márkó.
Paul Simonis vezetőedző az 58. percben küldte pályára az ifjúsági csapatból kiemelt magyar középpályást. A 2008 februárjában született Mándity Márkó a bajai kezdetek után hat évig a fehérvári Főnix Gold utánpótlásképző klubnál nevelkedett, ahonnan Szoboszlai Dominik és több más válogatott focistánk is indult. Nemrég egy Nemzeti Sport-interjúban ki is emelte, hogy az egyéni edzéseket a Liverpool-sztár apja, Szoboszlai Zsolt tartotta. Mándity és a családja is sok áldozatot hozott ezért: másfél évig buszozott Baja és Székesfehérvár között, majd a szüleivel odaköltöztek. Tavaly nyáron érkezett el az újabb szintlépés ideje: a posztján mintegy 80 kiszemelt közül őt kiválasztva, a stabil hátterű Bundesliga-középcsapat, a Wolfsburg szerződtette – ahol eleinte az U17-es, idén pedig már az U19-es korosztályos gárdánál számítanak rá. Pontosabban, immár a profiknál is kiérdemelte a figyelmet és a játékperceket.
A magyar ifiválogatott Mándity egyébként éppen azokon a posztokon játszik, mint Szoboszlai Dominik és Dárdai Bence: leginkább belső középpályásként, olykor kicsit előrébb, több hangsúlyt helyezve a támadások szervezésére és befejezésére.
„Szorgalmas, alázatos gyerek, akinek, ha azt mondom, innentől minden nap kézen állva jöjjön edzésre, mert az szolgálja a fejlődését, akkor úgy fog jönni. A képességei, tehetsége alapján a legmagasabb szintre is eljuthat. (...) A támadó posztokon, a középcsatárt leszámítva bárhol szerepeltethető. Jól lát a pályán, nyugodt magabiztos, remekül mozgatja a társakat. A szabadrúgások és szögletek elvégzésénél is lehet rá számítani.”
A játéka, karaktere sokban hasonlítható Dominikéhoz, de ő Mándity Márkó, a maga útját kell járnia
– mondta róla Szoboszlai Zsolt, amikor Mándity a Főnixtől a német akadémiára igazolt. A fiatal futballista minderre úgy reagált, hogy jóleső büszkeséggel olvasta a párhuzamot Szoboszlai Dominik apja részéről, de ugyanúgy teszi tovább a dolgát. Szerinte ugyanis az akaratán és az alázatán múlik, mire viszi. A célja első lépésben az, hogy a Wolfsburg Bundesliga-játékosa legyen.
Visszatérve a Wolfsburg–Hertha edzőmeccsre, a hazaiakat már az első percekben érzékeny veszteség érte: sérülés miatt le kellett cserélni a német válogatottat is megjárt 31 éves csapatkapitányt, Maximilian Arnoldot. A rutinos középpályást vélhetően egy időre pótolni kell a Simonis-csapatban – akár az előző szezonban, novembertől már meghatározó szerepet betöltött Dárdai Bencével, vagy akár Mándity Márkóval is.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.