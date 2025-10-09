Itt az új Szoboszlai, Dárdai Bence magyar csapattársat kapott

A válogatottakhoz utazott csapatnyi játékosa nélkül játszott edzőmeccset a VfL Wolfsburg. A német klub új edzőjénél ősszel mellőzött, ezért Marco Rossi szövetségi kapitány keretéből is kimaradó Dárdai Bence végre végigjátszott egy mérkőzést (ezt megelőzően ha Bundesliga-találkozón csak a kispadig jutott). Ráadásul számára különlegeset, hiszen 12 éven át szolgált nevelőegyesülete, a másodosztályú Hertha volt a vendég. A meccsen a berliniek

2-0-ra nyertek. A hazaiaknál pedig bemutatkozott a wolfsburgi felnőttcsapatban a 17 éves magyar tehetség, a máris az új Szoboszlaiként kezelt Mándity Márkó.

Új Szoboszlai? A Pool-sztár apja szerint hasonlít a fiára, de ő Mándity Márkó, és a maga útját járja

Fotó: Kovács Péter/Nemzeti Sport

Paul Simonis vezetőedző az 58. percben küldte pályára az ifjúsági csapatból kiemelt magyar középpályást. A 2008 februárjában született Mándity Márkó a bajai kezdetek után hat évig a fehérvári Főnix Gold utánpótlásképző klubnál nevelkedett, ahonnan Szoboszlai Dominik és több más válogatott focistánk is indult. Nemrég egy Nemzeti Sport-interjúban ki is emelte, hogy az egyéni edzéseket a Liverpool-sztár apja, Szoboszlai Zsolt tartotta. Mándity és a családja is sok áldozatot hozott ezért: másfél évig buszozott Baja és Székesfehérvár között, majd a szüleivel odaköltöztek. Tavaly nyáron érkezett el az újabb szintlépés ideje: a posztján mintegy 80 kiszemelt közül őt kiválasztva, a stabil hátterű Bundesliga-középcsapat, a Wolfsburg szerződtette – ahol eleinte az U17-es, idén pedig már az U19-es korosztályos gárdánál számítanak rá. Pontosabban, immár a profiknál is kiérdemelte a figyelmet és a játékperceket.

Ő lehet az „új Szoboszlai”?

A magyar ifiválogatott Mándity egyébként éppen azokon a posztokon játszik, mint Szoboszlai Dominik és Dárdai Bence: leginkább belső középpályásként, olykor kicsit előrébb, több hangsúlyt helyezve a támadások szervezésére és befejezésére.

„Szorgalmas, alázatos gyerek, akinek, ha azt mondom, innentől minden nap kézen állva jöjjön edzésre, mert az szolgálja a fejlődését, akkor úgy fog jönni. A képességei, tehetsége alapján a legmagasabb szintre is eljuthat. (...) A támadó posztokon, a középcsatárt leszámítva bárhol szerepeltethető. Jól lát a pályán, nyugodt magabiztos, remekül mozgatja a társakat. A szabadrúgások és szögletek elvégzésénél is lehet rá számítani.”

A játéka, karaktere sokban hasonlítható Dominikéhoz, de ő Mándity Márkó, a maga útját kell járnia

– mondta róla Szoboszlai Zsolt, amikor Mándity a Főnixtől a német akadémiára igazolt. A fiatal futballista minderre úgy reagált, hogy jóleső büszkeséggel olvasta a párhuzamot Szoboszlai Dominik apja részéről, de ugyanúgy teszi tovább a dolgát. Szerinte ugyanis az akaratán és az alázatán múlik, mire viszi. A célja első lépésben az, hogy a Wolfsburg Bundesliga-játékosa legyen.