Szomorú közlemény Liverpoolban; Szoboszlainak a kispadon kellene maradnia

Elkésett a Liverpool a BL-ben, Szoboszlait kár felőrölni. Ezek voltak a Metropol legolvasottabb sportcikkei a héten.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 12:30
Szoboszlai Dominik UEFA Liverpool Frankfurt

Közleményt adott ki a vendég csapat a szerdai Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. Arne Slot vezetőedző és ezúttal a játékosok közül Szoboszlai Dominik sajtótájékoztatót tartottak volna, azonban egy váratlan probléma miatt nem tudtak az újságírók rendelkezésére állni.

Frankfurt-Liverpool: nem lesz meccs előtti sajtótájékoztató
Szoboszlai Dominik és Arne Slot nem tartanak sajtótájékoztatót a Frankfurt-Liverpool BL-meccs előtt / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Szoboszlai nem kell a védelemben

A Liverpool egykori legendás hátvédjének, Markus Babbelnek – aki 2000 és 2004 között erősítette a klubot – elege lett Arne Slot kísérletezéséből: szerinte Szoboszlai Dominik jobbhátvédként való szerepeltetése egyszerűen értelmetlen. A német legenda úgy látja, a magyar válogatott játékos a középpályán tudja igazán megmutatni az értékeit, és azzal sem a csapatnak, sem magának nem tesz jót, ha idegen poszton játszik. 

Szoboszlai Dominikék rengeteg kritikát kapnak a Liverpool-Manchester United derbi után
Szoboszlai Dominikék rengeteg kritikát kapnak a LiverpoolManchester United derbi után Fotó: Robbie Jay Barratt AMA

Szoboszlaival kiszúrt az UEFA

Góllal és gólpasszal vette ki a részét csapata 5-1-es győzelméből Szoboszlai Dominik a Frankfurt–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy a klub honlapján a szurkolók azonnal a meccs legjobbjának választották, majd sorra érkeztek az értékelések az angol sajtóban, és mindenhol Szoboszlai kapta legmagasabb számot – kivéve az UEFA-nál.

Frankfurt-Liverpool: Szoboszlai Dominik
Góllal és gólpasszal vette ki a részét csapata 5-1-es győzelméből Szoboszlai Dominik a Frankfurt–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen / Fotó: Liverpool FC / Getty Images

 

 

