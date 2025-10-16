Évtizedes barátja üzent hadat Orbánnak, ezt Gulácsi sem hagyta szó nélkül

Nagy visszatérőt várnak szombatra (15.30, tv: Aréna 4) Lipcsébe: a nyáron 12 év után klubot váltott Yussuf Poulsen immár az újonc Hamburg játékosaként (sőt, csapatkapitányaként) életében először játszik ellenfélként, készülődik a vendégöltözőben az RB Leipzig stadionjában. A keletnémet klub meccsrekordere elöljáróban elmondta, hogy néhány hasznos információval látta el új edzőjét a hazaiakról, és már alig várja, hogy a közös edzések után végre élesben is összecsapjon Orbán Willivel.

Yussuf Poulsen (balra) 10 évig játszott együtt Gulácsi Péterrel és Orbán Willivel – most ellenük készül Lipcsébe (Fotó: Getty Images)

Orbán és a másik lipcsei magyar klubikon, Gulácsi Péter tíz évig játszott együtt a 31 éves dán csatárral, aki még náluk is régebb óta, 2013-tól szolgálta az RB-t (az akkor még csak a német harmadosztályba frissen feljutott csapathoz írt alá), és 425 tétmérkőzés után igazolt a HSV-hez.

A Leipzig legtöbb tétmeccset játszott futallistái: 1. Yussuf Poulsen (31 éves, dán – most Hamburg) 425; 2. Orbán Willi (32, német–magyar) 355; 3. Gulácsi Péter (35, magyar) 345.

„Eleinte elég fura lesz más mezben látni őt” – mondta Gulácsi a közelgő viszontlátással kapcsolatban.

Orbán Willit nem fogja kímélni a régi játszótársa

Poulsen ellenben nem annyira a bomba formában védő kapussal, hanem Orbán Willivel várja a szembetalálkozást a pályán.

„Ha az edzéseken a kétkapus játékban egymás ellen küzdöttünk a győzelemért, akkor gyakran léptünk oda egymásnak keményen, voltak szikrázó párharcaink. Most is biztosan nehéz dolgom lesz Willi ellen, mert

sem ő, sem én nem húzzuk vissza a lábunkat

– üzent régi csapattársának „Yussi”.

Poulsent – aki éppen Gulácsihoz és Orbánhoz, valamint Timo Wernerhez és Emil Forsberghez hasonlóan megörökítettek már jókora graffitin is a klublegendák falán – a hírek szerint kisebb ceremóniával fogadják a lipcsei klubvezetők, és óriási élőképpel a szurkolók. A meccsre a családja (felesége és két gyermekük) is elutazik, sőt az édesanyja, Lene is odarepül Dániából.

A német Bundesliga élcsoportja:

Bayern München 18 pont Borussia Dortmund 14 RB Leipzig 13

...

9. Hamburger SV 8