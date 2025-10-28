Ezt is Arne Slotnak köszönhetjük, Kerkez Milost kritizálják Liverpoolban

Úgy tűnik, Kerkez Milos továbbra sem találja önmagát Liverpoolban, hiszen hétről hétre egyre halványabb teljesítményt nyújt klubcsapatában. Bár a legutóbbi, Brentford elleni összecsapáson megszerezte első gólját a Vörösök mezében, az öröm rövidre sikeredett: a mérkőzést követően a szurkolók többsége ismét elégedetlenségét fejezte ki a magyar válogatott védővel kapcsolatban. A drukkerek kritikájával egyetért a legnagyobb liverpooli szurkolói portálok egyike, a This is Anfield is, amely szerint Kerkez jelenleg nem érdemel helyet a kezdőcsapatban. Ugyanakkor a lap megjegyzi: a védő formán kívüli teljesítményéért Arne Slot is okolható.

Kerkez Milos a gyenge teljesítmény ellenére is kiszoríthatatlan a kezdőből Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A portál kiemeli, hogy a Brentford elleni gól önmagában nem elegendő indok arra, hogy Slot továbbra is bizalmat szavazzon a formán kívül futballozó Kerkeznek. A magyar játékos a Bournemouth színeiben még kiváló beadásaival és lendületes felfutásaival hívta fel magára a figyelmet, ezek az erények azonban Liverpoolban szinte teljesen eltűntek. A helyzetet tovább nehezíti, hogy az előtte játszó Cody Gakpóval gyakorlatilag semmilyen összhangot nem sikerült kialakítania.

Ráadásul védekezésben is komoly visszaesés tapasztalható nála: helyezkedése bizonytalanná vált, egy az egy elleni párharcait gyakran elveszíti, és mintha hiányozna belőle a magabiztosság is.

Arne Slot egyelőre nem találta meg a módját annak, miként hozhatná ki a legtöbbet a 21 éves játékosból, Kerkez pedig nem teljesen érti, hogy mit kérnek tőle

– olvasható az oldal elemzésében.

A cikk Slot azon taktikai döntését is kritizálta, miszerint a holland tréner a támadásoknál Kerkezt hagyja hátul a két középhátvéd mellett, ami egyáltalán nem illik a magyar játékos stílusához.

Kerkez is kapott kritikát

A portál szerint a balhátvéd gyengébb formáját Slot döntésein túl elsősorban a pályán tapasztalható összhang hiányával lehet magyarázni, de főként emiatt is tennék ki a kezdőcsapatból, legalábbis a közeljövőben. Ugyanakkor a lap rámutatott arra is, hogy a támadásépítésben tanúsított passzivitása már nem az edző hibája – ebben a tekintetben a fiatal hátvédnek saját magának kellene több kezdeményezést mutatnia.