RETRO RÁDIÓ

Népsport és esernyő: ilyen volt régen Fradi-meccsre járni – Retró galéria

Tömött sorok a fekete-fehér képeken. Évtizedek óta rengeteg magyar embert vonzanak a Fradi-meccsek.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.03. 14:30
Fradi retro meccs

Rengeteg embert vonzanak manapság a Fradi-meccsek, legyen szó egy NB I-es bajnokiról vagy egy nemzetközi kupatalálkozóról. A törzsszurkolóktól kezdve, a kisgyermekes családokon át a hírességekig sokan megtalálhatók a sorok között. A Ferencváros–Viktoria Plzen Európa-liga-meccsen például hemzsegtek a magyar celebvilág ismert arcai. A nézők között feltűnt a híres rádiós műsorvezető, Cooky, Magyarország egyik legismertebb DJ-je, Lotfi Begi, a versenytáncos Stana Alexandra, valamint Kapu Tibor űrhajós is.

Fradi-meccs
Manapság is rengeteg embert vonzanak a Groupama Arénába a Fradi-meccsek Fotó: Mediaworks

Évtizedek óta tömött sorok a Fradi-meccseken

A klub 1899-es alapítása óta 36 alkalommal nyert magyar bajnokságot és 24-szer hódította el a Magyar Kupát. 1965-ben azóta is egyetlen magyar csapatként nyerte meg az Európa-liga és az UEFA-kupa elődjét, a Vásárvárosok Kupáját. 1995-ben szintén első magyar csapatként a Bajnokok Ligája csoportkörébe, 2004-ben az UEFA-kupa csoportkörébe, 2019-ben az Európa-liga csoportkörébe jutott. A Fradi-meccsek tehát már évtizedek óta rengeteg embert vonzanak, ez a fekete-fehér képekből összeállított galériában látható tömött sorokból is jól látszik, amit az alábbi fotóra kattintva tudsz végignézni!

Rengetegen járnak a Fradi NB I-es és nemzetközi kupamérkőzéseire, és régen sem volt ez másképp. Évtizedek óta sok embert vonzanak a zöld-fehérek meccsei.

Így szurkoltak nagyapáink régen a Fradinak - galéria

fotótegnap, 18:18Fotók: Fortepan

 

 

 

 

 

 

 

