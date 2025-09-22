Ledöntené a sztereotípiákat: Nem akármit kezdett el dolgozni a Fradi frissdiplomás sztárja

2025 már most az egyik legkülönlegesebb év Kónya Enikő atléta számára. Az FTC hármasugrója – aki ezüstérmes lett az országos bajnokságon – megszerezte fogorvosi diplomáját és szeptemberben már el is kezdhetett dolgozni egy klinikán.

Kónya Enikő atléta fogorvosi diplomát szerzett Fotó: fradi.hu

Kónya Enikő korábbi sérülései miatt éveket hagyott ki, de idén januárban meghozta a döntést és visszatért az élsporthoz. Úgy érezte, valami űr van az életében, és ezt ki szeretné tölteni.

Akkor voltam benne nagyon a vizsgaidőszakokban és a diplomamunka védésben

– mesélte a Fradi Médiának az atléta, akinek már a tavasz is nagyon jól sikerült. Aztán az országos bajnokságon második lett.

Ez az ezüstérem szerintem mindenkit meglepett, meg hát most már frissen végzett fogorvosként indulhattam, ami egy külön élmény volt az új atlétikai stadionban

– tette hozzá.

Kónya Enikő atléta ledöntené a sztereotípiákat a fogorvosokról

A hármasugró a nyáron szerezte meg a diplomáját és szeptemberben már el is kezdhetett dolgozni. Azon is, hogy ledöntse a sztereotípiákat a fogorvosokról.

Nagyon sokan félnek, sajnos, de hát dolgozunk azon, hogy ezeket a sztereotípiákat kiöljük a köztudatból. Nehéz, mert még így is nagyon sokan jönnek hozzánk úgy, hogy nem szívesen járnak fogorvoshoz, vagy csak tényleg akkor jönnek, ha nagy probléma van már, nagy a fájdalmuk. Az lenne a legjobb, ha az emberek inkább a prevencióra fordítanák a hangsúlyt

– mondta a sportoló.