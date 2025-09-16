Fogorvos figyelmeztet: a szénsavas víz szétmarja fogainkat

A szénsavas víz hosszú távon károsíthatja a fogaidat.
Amikor a pincér odajön és megkérdezi, hogy szénsavmentes vagy szénsavas vizet kérünk, senki sem habozik, amikor a szénsavas italt jéggel és citrommal kínálják, míg vannak, akik csak egészségesebb alternatívájaként fogyasztják az üdítők helyett. A víz hatásaira fogorvosok hívják fel a figyelmet.
A baj az, hogy nagyobb károkat okozhat a fogaidban, mint gondolnád.
Dr. Ben Atkins, az Orális Egészségügyi Alapítvány szóvivője az iNewsnak elmondta, hogy a normál víz semleges pH-értékű, míg a szénsavas víz „marja” a fogakat, mivel savas.
A szénsav, a buborékok okozzák a problémát. A szénsav egy nagyon enyhe sav, de ettől függetlenül savas, és káros lehet a fogakra.
– magyarázza.
"Ez azt jelenti, hogy a marás hatására a fog védőanyaga elválik róla. Ha utána eszünk, akkor nagyon-nagyon apró zománcdarabkák válnak le, és az egész életünket nézve, ez rengeteg zománc lehet.”
Dr. Praveen Sharma, a Birminghami Egyetem restauratív fogászat tanszékének docense és tiszteletbeli tanácsadója azt is megjegyezte, hogy a szénsavas víz „a fogzománc külső rétegének erodálásával károsíthatja a fogakat”.
Ha a szénsavas vizet ízesítik, különösen citrusos ízekkel, akkor nagyobb az erózió veszélye
– mondta Dr. Sharma. Ezért szereti, ha a betegei szénsavmentes vizet isznak.
„Ez egy egyszerű egészségügyi üzenet: ha aggódsz az erózió miatt, ne igyál szénsavas vizet” – folytatta a szakértő.
Láttam már olyan pácienseket, akik a reflux és a szénsavas italok miatt elvesztették koronájukat, vagy akár a fogaik tetejének 50 vagy akár 80–90 százalékát is.
De ha nem bírod elviselni a gondolatot, hogy egy étteremben ezt válaszd a normál víz helyett, akkor van megoldás.
„Kerülje a hosszú ideig tartó kortyolgatást, és használjon szívószálat” – teszi hozzá a Brit Fogorvosi Szövetség (BDA) tanácsadója.
„Ne moss fogat közvetlenül fogyasztás után, hogy elkerüld a „sav bedörzsölését” a fogakba.”
Dr. Atkins azt is elismerte, hogy a heti egyszeri ivása a szénsavas víznek nem jelent problémát.
De ha napi három üveg szénsavas vizet iszol, akkor igen, nos, tegyünk egy lépést hátra, és nézzük meg ezt. Tedd a jutalomfalat részlegbe – szóval ne legyen mindennapos a fogyasztása
– figyelmeztetett a fogorvos.
