Bejelentésre került: itt folytatja Balogh Botond

Balogh Botond az olasz labdarúgó-bajnokságban szereplő Parmától a török élvonalban újonc Kocaelispor csapatához került kölcsönbe – írja az MTI.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.08. 12:48
Balogh Botond focista kölcsön

Új klubja közösségi oldalának híradása alapján a nyolcszoros válogatott játékost - akit a szerződése 2027 nyaráig köt az olaszokhoz - az idény végéig vette kölcsön a török együttes.

Balogh Botond / Fotó: Török Attila

A 23 éves hátvéd összesen 73 mérkőzésen lépett pályára a Parma csapatában, a Serie A előző szezonjában 29 alkalommal játszott és egy gólt szerzett. A mostani idényben azonban nem kapott lehetőséget, igaz, az eddig lejátszott két fordulóból az elsőt eltiltás miatt kellett kihagynia.

A Kocaelispor 1997-ben és 2002-ben is diadalmaskodott a Török Kupában, ez a csapat történetének legjobb eredménye. Az együttes - amely az előző idényben megnyerte a másodosztályt - legutóbb a 2008/09-es szezonban volt az élvonal tagja, azóta az amatőr ötödosztályt is megjárta.

 

