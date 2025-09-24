RETRO RÁDIÓ

Áll a bál a Fradi-Plzen meccs előtt, a cseheknek máris elegük van

Harmadszor nyújtanak be panaszt a játékvezetői bizottságnak a csehek. Zöldfülű bíró vezeti az FTC-Plzen El-meccset.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.24. 07:00
FTC játékvezető európa-liga Plzen

Zöldfülű játékvezető fújja majd a sípot a csütörtöki FTC-Plzen (21:00, tv: M4 Sport) Európa-liga mérkőzésen. A cseheknek egyébként már most, a szezon elején elegük van a bírókból, ugyanis harmadik alkalommal nyújtottak be hivatalos panaszt a játékvezetői bizottságnál.

FTC-Plzen: zöldfülű játékvezető
Zöldfülű játékvezető fújja majd a sípot a csütörtöki FTC-Plzen Európa-liga mérkőzésen Fotó: Kovacs Peter

Az FTC-Plzen lesz a bíró első El-meccse

A 34 éves holland Sander van der Eijk hiába FIFA-bíró már 2022 óta, először vezet majd Európa-liga meccset a Groupama Arénában. És nem lennénk a helyében azok után, hogy a plzeniek mostanában folyamatosan a játékvezetőkre panaszkodnak. Bár még csak kilenc forduló telt el a cseh bajnokságból, a klub már harmadszor tett hivatalos panaszt a játékvezetői bizottságnál az általa vélt téves ítéletek – írja a Magyar Nemzet.

Történt ugyanis, hogy legutóbb a Plzen 2-1-re kikapott a Sparta Praha otthonában úgy, hogy Matej Vydra kiállítása miatt emberhátrányba kerültek. Sőt, a szabálytalanság miatt megítélt büntetőből szerezte a győztes gólt a hazai csapat. A plzeniek a kiállítás mellett Marek Radina játékvezető több döntését is kifogásolták. Például azt, hogy a prágai Ángelo Preciadónak az első félidő végén nem mutatta fel a bíró a második sárga lapot, sőt, állításuk szerint az első hazai gólt szerző John Mercado is büntetés nélkül megúsztott egy könyöklést.

A Fradi Európa-ligás ellenfelén kívül egyébként négy másik cseh együttes, a Pardubice, a Bohemians, a Sigma Olomouc és az Ostrava is tiltakozott már idén a játékvezetői döntések miatt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu