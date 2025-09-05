Tragikus hirtelenséggel vesztette életét Balogh Attila, a korábbi utánpótlás-válogatott focista. A 43 éves játékos - aki karrierje során a Wembley-ben és a római Olimpiai Stadionban is pályára lépett -, szerdán a munkahelyén lett rosszul, majd nem sokkal később meghalt - írja a Bors.

Gyászol a hazai sportvilág: elhunyt a korábbi utánpótlás-válogatott focista / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Balogh Attila, Vamos, aki csapattársunk, barátunk volt és mindig is az marad, ma itt hagyott bennünket. Együtt lettünk idén ezüstérmesek, együtt örültünk, együtt szomorkodtunk. Most csak a csönd van és az emlékek. Őszinte részvétünk a családnak. Már most hiányzol, VAMOS!

- búcsúzott a focistától korábbi mezőtúri csapattársa, Kántor Lajos.

Korábbi csapattársai továbbá elmondták, hogy a focista a pályán és civil életben is egy csupaszív ember volt, aki mindenkit jókedvre derített. Balogh Attila egy kislányt és kisfiút hagyott maga után félárván.