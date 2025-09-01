RETRO RÁDIÓ

Szalah miatt nem játszik a magyar válogatott focista

A legnagyobb magyar tehetségnek tartották, most kispadozik. Vancsa Zalán csak a belga Mohamed Szalah cseréje lehet.

Mohamed Szalah belga névrokona keseríti Vancsa Zalán életét Belgiumban. A támadó középpályást az egyik legnagyobb magyar tehetségnek tartották, most mégis megrekedt a belga másodosztályban. A hétvégén éppen posztriválisát, a belga Szalaht váltotta fel.

A szombati, Sporting Lokeren elleni hazai találkozón a vendégek szereztek vezetést, ám Szalah egyenlített, majd a Lommel meg is fordította a mérkőzést, és 3-1-es sikert aratott. Vancsa csak a 86. percben tudott beállni a posztriválisa helyett – írja az Origo

A Liverpool egyiptomi támadójának névrokona belga utánpótlás-válogatott, tavaly szerződött a Lommelhez, és az idei bajnokságban már egy gólpassz mellett a harmadik bajnokiján talált be, ezzel a góllövőlista második helyén áll.

Vancsa Zalán eddig 61 tétmérkőzésen 14 gólt és 7 gólpasszt szerzett a Lommel színeiben, ahol a szerződése 2027-ig szól. A húszéves Vancsa 2022-ben az MTK-tól igazolt Belgiumba, s bár volt szó a Manchester City érdeklődéséről, egyelőre a belga másodosztályból sem tud kitűnni. A válogatottban eddig két alkalommal szerepelt, utoljára másfél éve, Koszovó ellen.

 

