Gyászol a magyar futball: meghalt Dombai András

Az egykori utánpólás-válogatott kapus Tatabánya mellett a Ferencvárosban is védett.
Fia jelentette be, hogy 72 éves korában elhunyt Dombai András magyar labdarúgókapus. A játékos karrierje nagy részében a Tatabányában védett, de egy szezont a Ferencvárosban is töltött. A zöld-fehéreknél hat alkalommal jutott szóhoz - írja a Nemzeti Sport.
Az egykori ifi- és U21-es válogatott kapus 1967-ben lett a Tatabányai Bányász utánpótlásának játékosa. Az első keretben 1973-ban mutatkozott be, ahol 1976-ig összesen 26 mérkőzésen védett. 1990-ig további 105 tétmérkőzésen játszott. Ebben az időszakban egy bajnoki- és két kupaezüstöt, valamint egy NB I-es bronzérmet nyert a bányászcsapattal.
