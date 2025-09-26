Gyászol a sportvilág: elhunyt a Magyar Kupa-győztes röplabdázó

60 éves korában elhunyt Drotár György, a Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó. A tragikus hírt a Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldala osztotta meg. Drotár György a Nyíregyházi Sportcentrum korábbi játékosa és edzője volt, az egész város gyászolja a legendás sportolót.

Drotár György Magyar Kupa-győztes röplabdázó volt Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció

Drotár György már 17 évesen is kitűnt a tehetségével. Az 1988-1989-es bajnokságban bronzérmet szerzett, majd egy évre rá elnyerte az ezüstöt is. 1991 áprilisában Nyíregyházán megnyerte a hőn áhított Magyar Kupa aranyérmét. Visszavonulása után edzőként és sportvezetőként is csúcsra ért. Volt kollégái búcsúznak a többszörös bajnoktól - írja a tenyek.hu.