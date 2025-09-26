RETRO RÁDIÓ

Gyászol a sportvilág: elhunyt a Magyar Kupa-győztes röplabdázó

A Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldalán közölte a lesújtó hírt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.26. 18:40
röplabdázó sportoló gyász

60 éves korában elhunyt Drotár György, a Magyar Kupa-győztes röplabdázó és többszörös bajnok ülőröplabdázó. A tragikus hírt a Nyíregyházi Sportcentrum a közösségi oldala osztotta meg. Drotár György a Nyíregyházi Sportcentrum korábbi játékosa és edzője volt, az egész város gyászolja a legendás sportolót.

elhunyt Drotár György röplabdázó
Drotár György Magyar Kupa-győztes röplabdázó volt Fotó:  unsplash.com – Képünk illusztráció

Drotár György már 17 évesen is kitűnt a tehetségével. Az 1988-1989-es bajnokságban bronzérmet szerzett, majd egy évre rá elnyerte az ezüstöt is. 1991 áprilisában Nyíregyházán megnyerte a hőn áhított Magyar Kupa aranyérmét. Visszavonulása után edzőként és sportvezetőként is csúcsra ért. Volt kollégái búcsúznak a többszörös bajnoktól - írja a tenyek.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu