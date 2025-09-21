Nagy László is részt vett DPK-nagygyűlésen: "Ez egy sportszerető ország!"

Szombaton tartották meg a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját Budapesten, a Papp László Sportarénában. Az eseményen több hazai híresség, köztük sportolók is részt vettek. Nagy László kézilabdázó is jelen volt, és pódiumbeszélgetésen vett részt Szabó Zsófi társaságában. Az esemény előtt a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes, egykori magyar válogatott átlövő a Hír TV-nek elmondta, örömmel jön az ilyen eseményekre - írja a Ripost.

Nagy László is részt vett a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján / Fotó: / Mediaworks

Az ilyen felkérésnek mindig szívesen tesz eleget az ember, és minden, ami sporttal kapcsolatos, azokra vevő vagyok. Magyarország egy sportszerető ország Európa közepén, mindig jó egy telt házas arénában fellépni és szerepelni

- fogalmazott a 2004-es és a 2012-es olimpián is negyedik helyen végzett kézilabdázó.

Nagy László mellett egyébként a sportolók közt feltűnt a DPK-nagygyűlésen Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász, Görbicz Anita 233-szoros válogatott kézilabdázó és Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes birkózó.