Nincs havi fizetése: Budapesten csodát tett, ilyen anyagi helyzetben van most az olimpiai bajnok

A svéd-amerikai Armand Duplantis jövedelmeibe kukkantott be a Marca. A lap úgy tudja, minden egyes centi, amivel megjavítja a rúdugrás világrekordját, 34 millió forintnak megfelelő összeget fial.

Fény derült Armand Duplantis anyagi helyzetére (Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Duplantisnak nincs rendszeres havi jövedelme

A kétszeres olimpiai bajnok jelenlegi összvagyonát 3,4 milliárdra becsülik, hiszen az utazgatással vannak kiadásai. Öt éve 617 centiről indította a csúcsrombolást, most 629-nél tart, azt a budapesti Gyulai István Memorialon érte el. 2019 óta a Puma márkanagykövete, amiért évi egymillió dollárt (340 millió Ft) kap, míg az extrém sporteredményeket díjazó Red Bull évi 500 ezret (170 millió Ft) folyósít neki. Egyéb reklámtevékenységéért az Omega, az Eton Shirts, a Aqua Dental, a Tommy Hilfiger és a Max is fizet. Hogy mennyit, azt nem tudni, de minden cent jól jön, hiszen mint kiderült, Duplantisnak nincs rendszeres havi jövedelme.