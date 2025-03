Váratlan fordulat Gulácsinál, nyáron földindulás lesz Lipcsében

"Pete, a Fal"; "nullázó Gulácsi"; "lélegzetelállító védések"; "lenyűgöző forma" – bár már rég hazautazott a török-magyar Nemzetek Ligája-osztályozóra (csütörtök, 18:00, tv: M4 Sport) készülő magyar válogatotthoz, német klubcsapatánál még mindig így áradoznak Gulácsi Péter parádés produkciójáról a múlt szombati, Dortmund elleni rangadón (2-0). Az RB Leipzig hivatalos honlapján külön cikkben emelték ki, hogy a 10. éve Lipcsében szolgáló, 34 éves magyar kapus karrierje legjobb teljesítményét nyújtotta.

Gulácsi Péter már tavaly nyáron megmondta: a következő szezonban váltogathatják egymást belga utódjelöltjével? Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Egy friss elemzés szerint a pályafutása rekordját jelentő 11 hárított lövéssel (ezek közül 7 nagy helyzet volt), illetve a szezonbeli 13. kapott gól nélkül zárt meccsével (a 25 bevetése során) Gulácsi komoly fejtörést okoz a nyáron jelentős keretátalakításba kezdő klubvezetőinek. A klub híreivel foglalkozó RB Live az eddig megszokottnál átfogóbb változtatásokra szánták el magukat Lipcsében. A főszponzor Red Bull futballvezérei (köztük Jürgen Klopp és az őt segítő Lőw Zsolt) is segít annak a levezénylésében, hogy fokozatosan lecseréljék a csapat rutinos gerincét. Ennek az első áldozatai közé sorolták – eddig – a rövidesen 35 éves Gulácsit, aki azonban az egész éves remek teljesítményével feladta a leckét a döntéshozóknak.

Eddig mindenki azzal számolt, hogy a következő szezonban új első számú kapusa lesz a csapatnak, most viszont kiderült: már az első poszt betöltése nehéz feladat lesz. A német sportsajtó hónapok óta kész tényként kezelte, hogy a 2026-ig szóló szerződéséből hátralévő utolsó évében a magyar csapatkapitány-helyettes kénytelen lesz átadni a helyét a 12 éves fiatalabb belga utódának, Maarten Vandevoordtnak. Csakhogy ahogy 2015 óta minden nyakára hozott riválisát és a 2022-es súlyos térdsérülése okozta nehézségeket is legyőzte, Gulácsi most is felvette a kesztyűt: minden eddiginél jobb teljesítménnyel jelezte, hogy se a kispadra, se más klubhoz nem vágyik.

Gulácsi már rég megmondta

Már csak azért is ragaszkodik a helyéhez, mert nagy álma a 2026-os világbajnoki szereplés. Márpedig a magyar válogatottbeli helyét is elveszítené a vb-selejtezőkre, ha Lipcsében nem kapna állandó játéklehetőséget és romlana a formája. Az elemzés szerint most fordulat is állt be a helyzetében, és

ha a veterán továbbra is ezen a szinten játszik, valószínűleg a következő RB-szezonban is ő áll majd a kapuban.

Elképzelhető viszont, hogy a tavaly 10 millió euróért (4 milliárd forint) érkezett Vandevoordt – akinek már ebben a szezonban is meg kellett emésztenie a másodhegedűs szerepét – az idei hét tétmeccsnél többször helyettesítheti majd.