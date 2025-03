Gulácsi akkora fejtörést okoz, hogy még Kloppot is riasztották

A Dortmund legyőzése némi nyugalmat hozott az RB Leipzig labdarúgócsapatánál, de a 2-0-s siker során bravúrt, bravúrra halmozott Gulácsi Péter remeklése alaposan feladja a leckét a klubvezetőknek, sőt Jürgen Kloppnak is. A főszponzor Red Bull globális futballfővezére a napokban – többek között magyar jobbkezével, Lőw Zsolttal együtt – Lipcsébe utazott, hogy részletesen átbeszéljék a csapattal kapcsolatos kérdéseket és a nyári átigazolási terveket.

Gulácsi Péter parádézása bekavart, áthúzhatta a lipcsei klubvezetők nyári terveit Fotó: AFP

Ha kellemes gondot is jelent, de az egyik, ami fejtörést okoz Kloppéknak, az Gulácsi egész szezonban mutatott bomba formája. A súlyos térdsérülése után tavaly februárban 16 hónapos kényszerszünetből a Bundesligába visszatért magyar kapus most 13, kapott gól nélkül zárt meccsnél tart (ezzel vezeti a kapusok különversenyét és esélye van megjavítani a saját 16-os rekordját) és a Kicker magazinnál ötödször választották be a forduló válogatottjába. Pályafutása talán legjobb éve az idei a 10. éve Lipcsében szolgáló magyar légiósnak.

De mi lesz így nyártól?! A 10 millió euróért (4 milliárd forint) tavaly érkezett utódjelöltje, a 12 évvel fiatalabb belga Maarten Vandevoordt már idén is nehezen nyelte le, hogy csak másodhegedűs Gulácsi mögött. A Német Kupa-meccsek mellett legfeljebb a klubikon egy-egy kisebb sérülése vagy pihentetése esetén védhet – olyankor viszont ő is bizonyítja a rátermettségét. Az utóbbi hetekben, hónapokban a német sportsajtó kész tényként kezelte, hogy rutinos "Pete" nyártól vagy megelégszik a fordított szereposztással, vagy a 2026-ig érvényes szerződése utolsó évére továbbáll Lipcséből. Csakhogy jelen állás szerint Vandevoordt mellett a parádézó Gulácsi is joggal tart igényt az első számú kapus posztjára.

Gulácsi jövőre is felveszi a kesztyűt

– Májusban már 35 éves leszek, magam is tudom, hogy nem fogok újabb tíz évig itt játszani. Maarten pedig kiváló kapus, nagy öröm együtt dolgozni vele. Kölcsönösen motiváljuk egymást. Valamikor át fogja venni a stafétát, ez így is van rendjén. Ugyanakkor remélem, játszhatok még itt néhány meccset – idézte Gulácsi Pétert az RB Live, kiemelve: ez alatt érezhetően többet ért, mint a hátralévő tavaszi Bundesliga-fordulók, igenis aktívan akarja kitölteni a jövő nyárig érvényes kontraktusát.