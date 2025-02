Kiderült a lipcsei terv, Gulácsi Pétert kész tények elé állították

2026 nyaráig szól Gulácsi Péter, Kevin Kampl és Yussuf Poulsen szerződése az RB Leipzig labdarúgócsapatánál. Ez egyben azt jelenti, hogy idén vagy hosszabbítanak velük, vagy érdemes őket eladni – jövőre ugyanis már egy vasat sem kapnának értük. Miután a lipcsei klub ebben a szezonban elmarad az elvárásoktól (hét vereség mellett egyetlen győzelemmel leszerepelt a Bajnokok Ligájában, és a Bundesligában is kapaszkodnia kell az őszi BL-főtáblát jelentő helyezésért), mind valószínűbb: Marcel Schäfer sportigazgatónak a régi alapemberek helyett új, rutinos vázat kell építenie.

Gulácsi Péter nyáron eldöntheti: máshol véd tovább, vagy Lipcsében maradva háttérbe húzódik (Fotó: picture alliance)

Hogy ez mit jelent konkrétan a 34 éves, 2015 óta a klubot szolgáló Gulácsi jövőjét illetően? A Bild szerint nem az anyagiak döntenek majd. Az 58-szoros magyar válogatott kapus hiába alapember idén is – és a statisztikák alapján a Bundesliga-mezőny egyik legjobbja –, a kora miatt nagy pénzt úgysem kérhetnek érte a lipcseiek. Ugyanakkor az utódának szánt 22 éves belga Maarten Vandevoordt a következő szezonban már biztosan első számú kapussá lép elő.

Gulácsi a vb miatt léphet?

Miután a lap megtudta, hogy újabb szerződéshosszabbításra már nem számíthat, Gulácsinak nyáron döntenie kell: a következő szezon végén lejáró szerződéssel marad-e Lipcsében – várhatóan jobbára a kispadra szorulva – vagy inkább máshová igazol.

Ez is kétesélyes, hiszen „Pete, a Fal” évek óta hangoztatja, hogy a családjával együtt otthonra talált Lipcsében és hosszú távon is ott képzeli el az életüket, másrészt viszont nagy célja eljutni a válogatottal a 2026-os világbajnokságra – ehhez viszont klubszinten is védenie kell, nem is akárhogyan!