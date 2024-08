Kubatov Gábor üzent a dráma után, a Fradi játékosai sem boldogok

Kiemelkedő eredményt ért el a Ferencváros focicsapata Európában. Még régen sokszor csak álmodoztak a magyar csapatok a főtábláról, a Fradi most sorozatban hatodszor jutott be valamelyik kupasorozat csoportkörébe. Igaz, most ehhez vért kellett izzadni a jóval szerényebb képességű Borac ellen. A gárda a hazai 0-0 után Boszniában is 0-0-ra végzett, sőt, a hosszabbításban hátrányba is került. Csak a hazaiak kapusának, illetve a tizenegyespárbajnak köszönheti a Ferencváros, hogy ott lesz az Európa-liga csoportkörében, nem pedig a Konferencia Ligára kell készülnie.

Kubatov Gábor klubelnök már a meccs után jelezte, elégedett az eredménnyel, de még rengeteg munka vár rájuk.

Megvan az Európa-liga főtábla. A sírból hoztuk vissza, rengeteg munka vár még ránk!

- írta közösségi oldalán a klubelnök.

A Fradi csapatkapitánya, a kapus Dibusz Dénes sem ünnepelt önfeledten.

- Kellően önkritikusnak kell lenni. 180 perc alatt nem sikerült betalálni a kapuba. Igazából a 90 percet kapura lövés nélkül hoztuk le. A hosszabbításban hátrányba kerültünk, nehéz helyzetbe hoztuk magunkat - idézi az Origo a kapust.

Küzdöttünk, ezt nem érheti kritika, de nem játszottunk jól. A tizenegyeseknél fortuna mellénk állt, de jobban is rúgtuk a tizenegyeseket"

Az Európa-liga csoportkörének párosítását pénteken 13 órától sorsolják.