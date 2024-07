Marco Rossi eddig várt a nagy hírrel; Varga Barnabás feltűnt a Fradiban

Marco Rossi napokig izgalomban tartotta az egész országot. A fociválogatott szövetségi kapitánya nem rejtette el keserűségét a labdarúgók csoportkörös búcsúja után. Azt mondta, nem tud egyelőre a jövőre gondolni, s állítólag úgy köszönt el a játékosoktól, nem biztos benne, hogy szeptemberben újra találkoznak. A szövetségi kapitányt vízilabdázó fia is győzködte, sőt, a drukkerek is szimpáritüntetést terveztek a maradásáért. A kapitány az MLSZ-szel közösen hat nap után reagált a hírekre. Egyetértettek abban, a megkezdett munka folytatódik tovább, hiszen a Nemzetek Ligája-meccsek után a világbajnoki selejtezősorozat vár gárdára.

Soha nem futottam el a kihívások elől, még a legnehezebbek elől sem! Most sem fogom feladni, mert ami nem öl meg, az erősebbé tesz!

- írta Rossi a közösségi oldalán.

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Marad a kapitány Fotó: Árvai Károly / Nemzeti Sport

A következő szezontól a Ferencvárosi Torna Club csapatai és sportolói az olasz sportszergyártó cég, a Macron ruházatát viselik majd.

Az új mezek teljesen egyediek lesznek a Ferencváros történelme, hagyományai és szimbólumai által inspirált grafikai elemeknek köszönhetően, amelyek úgy lettek megalkotva, hogy a játékosok és a szurkolók által egyaránt érzett identitás és összetartozás érzését kifejezzék - számolt be róla a klub honlapja.

A hazai mezt először a gárda csatárán, az Európa-bajnokságon súlyos sérülést szenvedett Varga Barnabáson mutatták be. Ezt követően a Fradi a mezt népszerűsítő kampányt indított, mely során 3,7 millió emberhez jutott el a hír az új mezről.

A teljes cikket itt olvashatod el.

Három új Fradi-mez Fotó: Fradi.hu

Dárdai Bence hétfőtől hivatalosan is a VfL Wolfsburg élvonalbeli Bundesliga-játékosa. A Kicker szerint a bőség zavarával küzdött Dárdai Pál legfiatalabb, 18 éves fia: marasztalta nevelőegyesülete, a német másodosztályú Hertha BSC, de többek között olasz és angol sztárklubok is „vadásztak rá”. A szaklap úgy tudja, a berlinieket 12 ott töltött év után elhagyó Dárdai fiú eleinte az AS Romához húzott, végül a római „Farkasok” helyett a wolfsburgiakat választotta – miközben például a Juventus, a Liverpool, a Manchester United és a Borussia Mönchengladbach is hívta.