Dárdai Pál: „Bencét nem lehetett meggyőzni” – Napokig sírt a mama

Dárdai Bence hétfőtől hivatalosan is a VfL Wolfsburg élvonalbeli Bundesliga-játékosa. A Kicker szerint a bőség zavarával küzdött Dárdai Pál legfiatalabb, 18 éves fia: marasztalta nevelőegyesülete, a német másodosztályú Hertha BSC, de többek között olasz és angol sztárklubok is „vadásztak rá”. A szaklap úgy tudja, a berlinieket 12 ott töltött év után elhagyó Dárdai fiú eleinte az AS Romához húzott, végül a római „Farkasok” helyett a wolfsburgiakat választotta – miközben például a Juventus, a Liverpool, a Manchester United és a Borussia Mönchengladbach is hívta.

Dárdai Pál (balra) tavaly dobta mély vízbe az akkor még csak 17 éves Bencét a Hertha proficsapatában Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

– Nem számítok sem biztatásra, sem örömre, de remélem, a lehető legtöbbetek elfogadja ezt a számomra fontos döntést – üzente Dárdai Bence a Hertha szurkolóinak, akik természetesen nem örültek, hogy klubjuk egyik legnagyobb tehetsége mindössze 8 profi meccs után elszerződött, ráadásul a lejárt szerződése miatt ingyen.

– Egy maximális, őszinte ajánlatot kapott – utalt az anyagilag megszorult Hertha kínálta szerződéshosszabbítási feltételekre az édesapa (egyben a berlini csapat most leváltott vezetőedzője), Dárdai Pál. – De Bencét nem lehetett meggyőzni.

Mindkét bátyja próbálta, és vég nélkül az édesanyja is. A Mama napokig sírt.

A külső szemlélők ugyanakkor a berlini családi fészket elhagyó csemete javára írják, hogy nem maradt otthon, hanem a nehezebbik utat választotta.

– Wolfsburgban még gyorsabb, még fizikálisabb és még atletikusabb játékhoz kell alkalmazkodnia. Figyelemre méltónak tartom, hogy ezt Wolfsburgban próbálja meg, noha biztosan az lett volna a könnyebb út, ha marad a Herthánál. De határozottan bízom benne. Megvan a személyisége és a vezetői tulajdonsága, pozitív típus, aki kitűnik a csapatából. Megvan az a hozzáállása, amire szükség van ahhoz, hogy valaki be tudjon kerülni a profi futballba és ott messzire jusson – mondta róla Hanno Balitsch, a német U18-as válogatott szövetségi edzője (Dárdai Bence az U17-es korosztályban tavaly, éppen Budapesten Európa-bajnoki címet nyert, testvéreihez hasonlóan később dönthet arról, hogy felnőttként melyik válogatottban szerepelne).