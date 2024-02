Gulácsi Péter nagyon nehéz helyzetbe hozta Marco Rossit, döntenie kell a kapitánynak

Gulácsi Péter minden szinten visszatért az RB Leipzig focicsapatának kapujába. A gárda korábbi alapembere 2022 októberében szenvedett borzalmas sérülést, keresztszalag-szakadása és műtétje után pontosan egy év kellett ahhoz, hogy újra tétmeccsen védhessen. Helyettese, Janis Blaswich ugyanakkor teljesen kinőtte magát, s már a német válogatottban is felmerült a neve. Marco Rose vezetőedző tavaly még nyíltan beszélt arról, nála Blaswich marad a kiválasztott, Gulácsi mindössze két kupameccsen, illetve egy már tétnélküli BL-találkozón kapott lehetőséget.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP



Idén azonban borzalmasan kezdte az évet mind a Lipcse, mind Blaswich és a teljes védelem. Első három bajnokiját elveszítette a gárda, ráadásul a Leverkusentől három, a Stuttgarttól öt gólt kapott a teljesen szétzilált hátsó alakzat. Marco Rose ekkor érezte, lépnie kell: a vasárnapi, Union Berlin elleni bajnokira nem csak Orbán Willi tért vissza – ő öt hónap után játszhatott újra –, hanem vele együtt Gulácsi Péter is. Láss csodát, a védelem újra tökéletesen zárt, a csapat 2-0-ra nyert.

A magyar kapus kiemelte, közte és Blaswich között egészséges a rivalizálás.

– Janisnak szurkoltam, amikor ő védett, és ez fordítva is így van. Természetesen mindent meg akarok tenni, hogy a kapuban maradhassak, de a legfontosabb az, hogy csapatként sikeresek legyünk – idézi az Origo Gulácsit, aki 491 nap után védett újra a Bundesligában.

Gulácsival először nem kapott idén gólt a Lipcse / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi az akaraterejével és a csodás visszatérésével Marco Rossit is nehéz helyzetbe hozta. Szövetségi kapitányunk most a nyári Európa-bajnokságig gondolkozhat azon, ki legyen az első számú kapus. Gulácsi 2016-tól sérüléséig kirobbanthatatlan volt a válogatottból, az elmúlt másfél évben azonban kiválóan ugrott be a helyére Dibusz Dénes. Ezeken a találkozókon a csapat veretlen maradt, sőt, csoportját megnyerve jutott ki az Európa-bajnokságra. Dibusz Dénes ráadásul a szerbek elleni két selejtezőn hihetetlen bravúrokkal mentett győzelmet mindkét alkalommal.

Adva van tehát topligás tapasztalattal Gulácsi Péter, aki három Eb-csoportmeccsen védett 2021-ben, illetve Dibusz Dénes, akiben tíz éve bíznak a Fradinál, s aki sorozatban öt alkalommal szerepelt valamelyik európai kupasorozat főtábláján. Számára nagy tornán az idei Eb-n jöhet el a bemutatkozás, eddig két kontinensviadalon volt kispados.