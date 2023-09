Lesújtó híreket kapott Gulácsi, alighogy véget ért egyéves vesszőfutása

Egy hét híján egy év elteltével tér vissza az RB Leipzig labdarúgócsapatába Gulácsi Péter. A németek korábbi csapatkapitánya – és hét éven át a kezdő tizenegyből kirobbanthatatlan alapembere – tavaly október 5-én szenvedett térdszalagszakadást a Celtic elleni Bajnokok Ligája-meccsen. Azóta most először, a másodosztályú Wehen Wiesbaden otthonában lép pályára a Német Kupában (szerda, 20.45). Ez önmagában örömteli fejlemény a 33 éves magyar légiós pályafutásában, de sajnos több rossz hír is elronthatja a kedvét.

Gulácsi mérföldkőhöz érkezett: visszatér a kapuba, de sok jóra nem számíthat? Fotó: Twitter/rbleipzig

– Fontos, hogy Pete játéklehetőséget kapjon. Hiszünk benne és a képességeiben, de tisztában vagyunk azzal is, mennyit hagyott ki. Tizenegy-tizenkét hónap után tér vissza. Ez egy fontos pillanat számára a sérülése súlyosságát és az életkorát is figyelembe véve. Továbbá a csapatszellem szempontjából is jelentős fejlemény. Ami a konkurenciaharcukat illeti,

az első számú kapus helye nem vita tárgya. Nem fogok cserélni, miközben háromnaponta játsszuk a meccseket. Jelenleg nagyon jól állunk a poszton

– célzott arra Marco Rose vezetőedző, hogy a Gulácsi sérülésekor riadóztatott Janis Blaswich élt a lehetőséggel és első számú kapussá lépett elő az árnyékból.

#RBL: Peter Gulácsi wird morgen im Pokal gegen den SV Wehen Wiesbaden im Tor stehen. Aber: Keine Wachablösung, Janis Blaswich bleibt in der Liga und der CL die klare Nr 1!



Werner wackelt leicht (Rückenschmerzen), trainierte gestern nicht. Olmo & Haidara fehlen. @SkySportDE pic.twitter.com/rh1edOWGVw — Philipp Hinze (@philipphinze24) September 26, 2023

A klub ügyeivel foglalkozó RB Live! hírportál kommentárja szerint „a magyar válogatott kapus esélye a nullához közelít” arra, hogy visszaszerezze a helyét a csapatban a fontosabb (bajnoki és BL) meccsekre. A Német Kupában azért kap játéklehetőséget, hogy ha netán sérülés miatt be kéne ugrania a „megkérdőjelezhetetlen” alapember Blaswich helyére, formában legyen.

Gulácsi Péter a visszatérése után kispadozhat

A cikk szerint Gulácsi mellett szól, hogy a múltja miatt komoly szava és támogatása van a lipcsei öltözőben a csapattársak körében, ezért fontos, hogy ne erősödjenek föl az elégedetlenkedő hangok. Ugyanakkor edzőjén túl a szurkolók többsége is elégedett Blaswich teljesítményével, nem az online szavazások tanúsága szerint a voksolók csak mintegy negyede helyeselné most a felépült magyar kapus visszatérését az első csapatba.

Tovább rontja Gulácsi kilátásait, hogy bár 2025 nyaráig szóló szerződés köti a német élklubhoz, jövőre már a nyíltan az utódjának szánt Maarten Vandevoordt is elé kerülhet a kapusrangsorban. A 21 éves belga tehetséget már tavaly megvették 10 millió euróért, de a 2024-es csatlakozásáig a Genknél hagyták fejlődni és tapasztalatot gyűjteni.