Vészhelyzet Lipcsében, Gulácsi ügyében kipakolt az edzője

Eddig is minden jel arra mutatott, hogy vasárnap (17.30, tv: Aréna4) az Union Berlin elleni meccsen Gulácsi Péter végre a Bundesligában is visszaszerezheti a helyét az RB Leipzig kapujában. A 2022 októberében elszenvedett súlyos térdsérülése, majd a tavaly szeptemberi felépülése óta csak két Német Kupa- és egy (tét nélküli) Bajnokok Ligája-meccsen védhetett a magyar klublegenda. Újabban azonban mély krízisbe került a német csapat, és addig remekelő helyettese, Janis Blaswich is egyre többet hibázik – és főleg: egyre több gólt kap. A keddi edzés után Marco Rose vezetőedző is elismerte, hogy sorozatban három vereség és a múlt szombati, stuttgarti betli után nagyon is benne van a pakliban a hétvégi kapuscsere.

Gulácsi és Rose: a lipcsei edző vasárnap 492 nap után küldheti pályára újra Bundesliga-meccsen a magyar kapust Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A tréner a január eleji, spanyolországi edzőtábor végén már elárulta, Gulácsi meggyőzte arról, hogy végképp visszanyerte a régi formáját, és ha egyelőre Blaswich marad is a kezdőcsapatban, tavasszal igazi konkurenciaharcot vár „két egyes számú”, egyenrangú kapusától. Ezután jött két hazai vereség az Eintracht Frankfurt (0-1), majd a Bayer Leverkusen (2-3) elleni rangadókon, majd az összeomlás (2-5) a VfB Stuttgart otthonában.

– Sorozatban háromszor veszítettünk, ez eddig ismeretlen helyzet számunkra. A Stuttgart-meccs a legrosszabb volt részünkről, mióta itt vagyok. Bele kell nyúlnunk a sebbe, annak minden kellemetlenségével együtt – jelezte Rose, hogy komoly változtatásokra készül.

Az óév vége felé, majd a Leverkusen ellen is többször felvetődött Blaswich felelőssége, és bár edzője szerint Stuttgartban egyik kapott gól sem rajta múlt, az önbizalmának nem tett jót a sok kudarc.

Számos indok Blaswich lecserélésére 5 gólt kapott Stuttgartban; 12 meccs óta mindig kapott legalább egy gólt; 15. helyen áll a Bundesliga-kapusok között a védett lövések aránya alapján.

Három ilyen meccs után alapos vizsgálatot kell tartanunk – a kapuban is. Ott is minden lehetséges a hétvégén

– mondta a lipcsei vezetőedző a személyi kérdéseket firtató újságíróknak. – Nagyon boldogok lehetünk, hogy két ilyen kapusunk van, mindketten tudják, hogy rendkívül nyíltan és átláthatóan kezeljük ezt a helyzetet köztük. Nincs kapusgondunk, de tény: igazán jó konkurenciaharcot folytatnak.

Reményei szerint a korábban 7,5 évig biztos kezdőkapusnak számító, sérülése előtt már csapatkapitány Gulácsi most új impulzust és stabilitást adhat a megzavarodott védelemnek. Ezt szolgálhatja a másik magyar válogatott klubikon, Orbán Willi fokozatos visszatérése is a szeptemberi sérüléséből. A jelenlegi csapatkapitányt Stuttgartban csak az utolsó öt percre cserélte be Rose, most pedig a rutinos védővel egyeztetve dönt arról, mikor és mennyi játékpercet adjon neki Schäfer Andrásék ellen.

A Bundesliga élcsoportja 19 forduló után: 1. Leverkusen 49 pont, 2. Bayern München 47, 3. Stuttgart 37, 4. Borussia Dortmund 36, 5. RB Leipzig 33, 6. Frankfurt 31.